Недвижимость

Псков занимает 81 место в России по вводу жилья

Псков занимает 81 место в рейтинге российских городов по вводу жилья. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Так, по объему ввода жилья на человека в регионе приходится 0,29 метров квадратных. В 2020 году в Псковской области ввели в строй 55,6 тысячи квадратных метров жилья, а общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного человека в 2020 году составила 26,5 метров квадратных.

В 2020 году, несмотря на все экономические проблемы, связанные с коронавирусом, в России ввели 82,2 миллиона квадратных метров жилья, что на 0,2% больше показателя предыдущего года. При этом 47% от общего объема строительства приходится на 100 крупнейших городов России.

Больше всего жилья в пересчете на одного человека в 2020 году ввели в строй в Краснодаре и Калининграде, в конце списка – Мурманск и Магадан.

Остальные региональные центры Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

35 место — Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ),

36 место — Санкт-Петербург (Ленинградская область),

38 место — Петрозаводск (Республика Карелия),

49 место — Вологда (Вологодская область),

56 место — Сыктывкар (Республика Коми),

62 место — Великий Новгород (Новгородская область),

80 место — Архангельск (Архангельская область).

Результаты рейтинга свидетельствуют о том, что в 2020 году объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается в 90 раз и диапазон значений показателя в российских городах существенно шире, чем между российскими регионами.