Недвижимость

ФАС России отказала онлайн-агрегатору «Авито» в покупке ЦИАН

ФАС России отказала онлайн-агрегатору «Авито» в покупке сервиса по аренде и продаже недвижимости ЦИАН. Об этом сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

В ФАС России поступило ходатайство ООО «Авито Холдинг» о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «Айриэлтор» и ООО «Н1.РУ». Компании входят в группу лиц, которая управляет специализированными интернет-каталогами объявлений в сфере недвижимости ЦИАН, Н1.ру, МЛСН.ру, ЕМЛС.ру.

Антимонопольная служба провела анализ состояния конкуренции на рынке. По результатам исследования ФАС России установила, что объединение «Авито» и ЦИАН повлечет образование доминирующего субъекта (компании займут более 50% рынка) и может привести к ограничению конкуренции на рынке.

Такая ситуация, по мнению ведомства, увеличивает вероятность повышения цен на услуги досок объявлений «Авито» и ЦИАН как для физических лиц, так и для профессиональных участников (риелторских агентств, застройщиков).

Все заявленные сторонами позитивные эффекты от совершения сделки (например, сокращение числа мошенничеств с интернет-объявлениями) могут быть достигнуты без ее совершения. Так, действия сервисов по поддержанию безопасности не требуют их объединения в одну группу лиц, считает ФАС России.

Антимонопольная служба приняла решение об отказе в удовлетворении ходатайства по сделке.