Совкомбанк временно приостановил выдачу ипотеки, сообщили в колл-центре кредитной организации.
«На данный момент выдача ипотеки приостановлена», - цитирует сотрудника колл-центра «Интерфакс». Причины принятого решения он не назвал.
Пресс-служба Совкомбанка от комментариев отказалась.
Ранее сообщалось, что для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня 24 февраля операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.