Недвижимость

В Москве построят «дом из будущего» со sky-мостами

В Москве построят «дом из будущего» со sky-мостами — реализацией проекта занимается компания «Донстрой», сообщается в Telegram-канале «Эксплойт».

Изображение: Telegram-канал «Эксплойт»

Визуально он будет выглядеть как несколько небоскребов, соединенных между собой с помощью мостов, в которых организуют лаунж-зоны с местами для отдыха и коворкинги, а в sky-парке на крыше будет полноценный беговой трек.

Внутри небоскребов создадут гейм-зону для подростков, детский клуб и стильные лобби с мягкой мебелью.