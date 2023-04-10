Недвижимость

Около 350 построек в псковских Соловьях возвели в запретной зоне

Арбитражный суд Псковской области обязал администрацию Псковского района провести муниципальный земельный контроль на территории деревни Соловьи в отношении граждан, чьи постройки возведены с нарушением границы зоны с особыми условиями использования территории до магистрального газопровода «Валдай - Псков - Рига». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» является владельцем магистрального газопровода «Валдай - Псков - Рига-1», проходящего по территории деревни Соловьи. В июле 2019 года сотрудники общества провели комиссионный выезд в деревню Соловьи для осмотра зоны минимальных расстояний от газопровода, являющегося опасным производственным объектом первого класса опасности.

В результате осмотра выявлено, что с нарушением границы зоны минимальных расстояний до газопровода возведено около 350 объектов.

Многочисленные обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, включая администрацию сельского поселения «Ядровская волость», администрацию Псковского района о необходимости соблюдения охранной зоны, зоны минимальных расстояний до газопровода и принятии мер по устранению нарушений (сносу построек) результата не принесли.

Тогда общество обратилось в арбитражный суд с требованиями к администрации Ядровской волости, администрации Псковского района о признании незаконным бездействия, выразившегося в непринятии мер муниципального контроля по обращению ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», содержащему сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а именно - угрозе промышленной безопасности и эксплуатации опасного производственного объекта первого класса на территории деревни Соловьи.

Кроме того, общество просило обязать администрацию Псковского района провести муниципальный земельный контроль на территории деревни Соловьи в отношении граждан, чьи постройки возведены с нарушением границы зоны с особыми условиями использования территории до магистрального газопровода, а также обязать администрацию сельского поселения «Ядровская волость» принять меры к демонтажу, переносу объектов, не являющихся объектами недвижимого имущества, и принять меры к сносу самовольных построек на территории деревни Соловьи.

Суд в решении указал, что граждане, проживающие в населенных пунктах и садоводческих товариществах, расположенных с нарушением зон минимальных расстояний, являются потенциальными реципиентами негативного воздействия аварий на участке магистрального газопровода.

Материалы декларации промышленной безопасности указывают, что наиболее опасными авариями на участке магистрального газопровода указываются аварии, связанные с разрушением газопроводов диаметром 1000 мм (МГ «Валдай - Псков - Рига»), сопровождающиеся горением истекающего газа, при котором глубина зоны смертельного поражения составляет 496 м. Наиболее опасный сценарий аварии зафиксирован в деревне Соловьи.

С учетом изложенного, установив наличие объектов, расположенных непосредственно в охранной зоне и зоне минимальных расстояний, и приняв во внимание, что такое расположение объектов создает угрозу жизни и здоровью людей и нарушает ограничения использования земельных участков, суд пришел к выводу о правомерности требования общества о признании незаконным оспариваемого бездействия администрации Псковского района и обязал её осуществить муниципальный земельный контроль на территории деревни Соловьи.

Принимая во внимание, что муниципальный земельный контроль отнесен к компетенции администрации Псковского района, суд отказал в удовлетворении требований общества к администрации Ядровской волости, в том числе и о сносе и демонтаже построек.

Решение по делу №А52-4856/2022 в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.