Недвижимость

Для разработчиков электроники хотят ввести льготы по ипотеке

Минпромторг предлагает заложить в действующие механизмы субсидирования разработчиков электроники меры социальной поддержки сотрудников, в частности, льготы по ипотеке. Участники рынка еще в 2022 году просили министерство разработать такие схемы, утверждая, что проблемы с покупкой жилья вынуждают специалистов менять место работы.

Минпромторг, по данным «Коммерсанта», со своей стороны просил распространить на отрасль меры социальной поддержки, аналогичные тем, которые Минцифры запустило для программистов, но власти идею не поддержали.

Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru для общественного обсуждения обновленный проект постановления №1252, которое регулирует выделение субсидий на разработку компонентов.

Документ предполагает, что компании, получившие субсидию, могут направлять часть внебюджетных средств, заложенных на реализацию проекта, на выделение сотрудникам материальной помощи для погашения ипотечных кредитов (до 10% от общей стоимости проекта, но не более 2 млн рублей в руки).

В министерстве пояснили, что «расчет параметров производился по итогам опросов экспертного сообщества на основании ориентировочной суммы возможного первоначального взноса ипотеки в крупных городах страны и будет зависеть от требуемого объема вложения внебюджетных средств в проект и решения компании, его реализующего». «Аналогичные предложения были сформированы в рамках изменений по 109-му постановлению правительства (также регулирует субсидирование разработчиков радиоэлектроники - ред.) и находятся на согласовании в профильных ведомствах»,— добавили в Минпромторге.

В 2022 году Минцифры запустило широкий пакет льгот для аккредитованных IT-компаний. В их числе новые механизмы грантовой поддержки, обнуление ставки налога на прибыль, снижение страховых взносов за сотрудников до 7,6%. В список мер поддержки сотрудников компаний вошли отсрочка от призыва на срочную службу, а также льготная ипотека под 5% годовых. По состоянию на 16 мая, банками было выдано 12,3 тысяч льготных ипотечных кредитов на 108,9 млрд рублей.