Недвижимость

Псковичи переезжают в собственные дома: спрос на кредитование индивидуального жилого строительства в Сбере вырос практически в два раза

С начала 2023 года Сбер на Северо-Западе выдал в 3,6 раз больше ипотеки на индивидуальное жилое строительство (ИЖС), чем за этот же период годом ранее. Очевидными лидерами являются Санкт-Петербург и Ленинградская область, на долю которых приходится 60% всех кредитов на ИЖС в СЗФО, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Объем кредитования на индивидуальное жилое строительство в Псковской области вырос более чем в два раза и составил 53,4 млн рублей.

Количество оформленных кредитов за первые четыре месяца текущего года увеличилось в 1,7 раза.

Рекордный спрос на ИЖС показали жители Мурманской области: количество оформленных кредитов увеличилось в 6,5 раз, Калининградской – в шесть раз и Ленинградской – рост в 5,5 раз.

Лидеры по кредитам на ИЖС в денежном выражении по итогам января-апреля этого года – Санкт-Петербург (3,3 млрд руб.), Ленинградская область (1,1 млрд руб.), Вологодская область (530 млн рублей).

«Рост интереса к индивидуальному жилищному строительству легко объясним. Доступность ипотеки заметно выросла, ставка по кредитам на ИЖС ниже, чем на новостройки. Появилась возможность приобрести земельный участок с одновременным строительством под эту же ставку. Кроме того, все чаще люди стали выбирать жизнь и отдых вдали от городов и мегаполисов, проводя свободное время на природе. Уверен, что положительная динамика по ИЖС сохранится», - сказал управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.