Недвижимость

О проблемах застройщиков рассказал Олег Брячак на сессии регионального парламента

О проблемах застройщиков рассказал руководитель областного отделения партии «Справедливая Россия - За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак, выступая перед обсуждением основной повестки 26-й сессии регионального парламента 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Есть достаточно много проблем в этой отрасли, многие связаны с не совсем качественной подготовкой проектной документации, изменениями, которые произошли на строительном рынке после февраля прошлого года», - рассказал Олег Брячак.

Он уточнил, что компания «Монолит» построила 9-этажный многоквартирный дом на улице Завеличенской, 24. К его строительству приступили в конце 2021 года. По словам Олега Брячака, компания выполняла свои задачи с опережением графика на целых полгода. На строительную площадку приезжали экскурсии. В 2022 году цены на строительные материалы выросли.

По его словам, компания понесла убытки, и стало ясно, что дом не удастся построить на деньги, предусмотренные заказчиком.

«Но компания не бросила дом, провела колоссальную работу с субподрядчиками, вложила свои средства в дом и довела его до конца. Убыток составил около 40 млн рублей. Руководство "Псковжилстроя", заказчик по этому проекту, было в курсе, стоимость контракта поднимали, денег не хватило», - продолжил Олег Брячак.

Депутат обратился с просьбой к заместителю губернатора Псковской области Игорю Шатурному помочь рассчитаться с субподрядчиками. Он подчеркнул, что эта проблема касается не только «Монолита». В подобной ситуации оказались многие застройщики по объективным причинам, продолжил он.

«Строительная отрасль в нашем регионе сейчас нуждается в поддержке, десятки субподрядчиков и сотни рабочих мест зависят от принятого решения», - заключил он.