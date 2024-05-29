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Возможности улучшения жилищных условий на селе представили в Пскове

04.06.2024 11:20|ПсковКомментариев: 0

Тематическая неделя приёмов граждан по вопросам материнства и детства проходит в Псковской региональной общественной приёмной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева с 3 по 7 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

В первый день тематической недели участие в приеме граждан принял директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов. В этот день на вопросы псковичей также ответили вице-спикер Псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Юрий Сорокин и региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Елена Полонская.

Участники обсудили меры государственной поддержки семей с детьми по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», направленной на развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий на селе.

Достижению этой цели способствуют, в том числе, банковские программы льготного кредитования, субсидируемые министерством сельского хозяйства РФ.

«Одна из главных задач государственной программы – создание условий для обеспечения комфортным и доступным жильем сельского населения. Льготная ипотека, льготные кредиты на ремонт домов для жителей села, на подведение коммуникаций к дому: на газификацию, водо- и электроснабжение, водоотведение, отопление – всё это дает возможность семьям, проживающим в муниципалитетах Псковской области, улучшить жилищные условия. При этом государство компенсирует банкам значительную часть процентов по кредиту», – разъяснил меры банковской поддержки граждан директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Меры социальной поддержки работников агропромышленного комплекса области» гражданам предоставляют меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья, а также дополнительных компенсаций при рождении (усыновлении) одного и более детей. При этом было отмечено, что программа «Комплексное развитие сельских территорий» включает меры по сохранению доли сельского населения в Псковской области, развитие рынка труда и совершенствование инфраструктуры на селе, повышение транспортной доступности и др.

Тематическая неделя приемов по вопросам материнства и детства продлится до 7 июня. С графиком приемов можно ознакомиться по ссылке ниже.

Записаться на прием заранее можно по телефону региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева: (8112) 66-25-12. Во время проведения приема по этому же номеру можно обратиться к депутатам по телефону.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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