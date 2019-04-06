Политика

Два кандидата претендуют на выдвижение от «Единой России» в главы Усвятского района

Поступили две заявки на участие в предварительном голосовании по определению кандидата от партии «Единая Россия» в главы Усвятского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в качестве участников праймериз зарегистрированы заведующая отделом по работе с молодежью Усвятского районного центра культуры Татьяна Никулина и заместитель главы администрации Усвятского района Дмитрий Петров.

Предварительное голосование организовано по первому принципу. Это значит, что принять участие в нем смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а претендентами на выдвижение могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

Единый день предварительного голосования - 26 мая.