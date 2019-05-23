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Политика

Начались дополнительные выборы депутата Великолукской городской Думы по округу №14

26.05.2019 08:58|ПсковКомментариев: 0

26 мая, в 8:00 часов, в Великих Луках началось голосование на дополнительных выборах депутата Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 вместо ранее выбывшего депутата. Оно продлится до 20.00.
Избирателей этого округа ждут на двух избирательных участках: №132 и №134, сообщили Псковской Ленте Новостей в избиркоме.

Напомним, что территориальная избирательная комиссия города Великие Луки зарегистрировала 10 кандидатов для участия в выборах. На один депутатский мандат претендуют:

  • Абдул-Насир Абдулкеримов, 1964 года рождения, образование - высшее, Великолукский государственный институт физической культуры, временно не работающий, место жительства - город Великие Луки, «Яблоко»;
  • Сергей Васюцкий, 1974 года рождения, образование - высшее, Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, занимаемая должность - ООО «Управляющая компания "Великолукский мелькомбинат"», заместитель генерального директора по общим вопросам, место жительства - город Великие Луки, самовыдвижение;
  • Владимир Владимиров, 1978 года рождения, образование - высшее, Великолукский государственный институт физической культуры, место работы- МАУ «Спортивная школа "Экспресс"», тренер, место жительства - Великолукский район, деревня Астратово, самовыдвижение;
  • Виктор Вуйтик, 1965 года рождения, образование высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, 1993 г., Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный аграрный университет", 2011 г., пенсионер, место жительства - город Санкт-Петербург, «Казачья партия Российской Федерации», член партии;
  • Александр Гуськов, 1958 года рождения, образование - высшее, Ленинградский политологический институт, 1991 г., место работы - Редакция газеты «АНО "Великолукская правда"», главный редактор, место жительства - город Великие Луки, «Патриоты России», член партии;
  • Георгий Каменский, 1992 года рождения, образование высшее, филиал ПсковГУ в городе Великие Луки, место работы- МУП «Тепловые сети», начальник отдела капитального строительства, место жительства - город Великие Луки, самовыдвижение;
  • Роман Лымарев, 1982 года рождения, образование -высшее, НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права», место работы - ООО «Городское Жилищное Агентство», директор, место жительства - город Великие Луки, ЛДПР, член партии;
  • Сергей Пасечник, 1972 года рождения, образование среднее профессиональное, Великолукский техникум железнодорожного транспорта им. К.С. Заслонова, индивидуальный предприниматель, место жительства - город Великие Луки, КПРФ, член партии;
  • Евгений Смирнов, 1984 года рождения, образование -высшее, ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», временно не работает, место жительства - город Великие Луки, «Справедливая Россия», член партии;
  • Елена Чернозубова, 1971 года рождения, образование - высшее, Псковский государственный педагогический институт им. С.М. Кирова, место работы - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13», директор, место жительства - город Великие Луки, «Единая Россия», член партии.

Добавим, что полномочия депутата Великолукской гордумы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14 Юлии Ярышкиной были досрочно прекращены 3 августа 2018 года.

Согласно избирательному законодательству допвыборы должны состоятся в течении одного года со дня прекращения полномочий депутата.

Кроме Псковской области, 26 мая 2019 года еще в 11 регионах России пройдут выборы в органы государственной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления. В Алтайском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Вологодской и Челябинской областях пройдут выборы глав муниципальных образований. Жители Республики Татарстан, Красноярского края, Вологодской, Костромской, Курганской, Омской областей проголосуют на выборах депутатов муниципальных образований. В Тамбовской области избиратели проголосуют на дополнительных выборах депутата Тамбовской областной Думы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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