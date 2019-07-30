В Бежаницком, Новоржевском, Пушкиногорском и Пустошкинском районах завершена регистрация кандидатов на выборах главы муниципального образования

В Единый день голосования 8 сентября в шести районах Псковской области пройдут выборы глав муниципальных образований. Высшее должностное лицо будут выбирать жители Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов. В четырех районах - Бежаницком, Новоржевском, Пушкиногорском и Пустошкинском - территориальные избирательные комиссии уже завершили регистрацию кандидатов.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной избирательной комиссии, среди зарегистрированных кандидатов два действующих главы района - Пушкиногорского и Бежаницкого.
Сергей Афанасьев, 1971 года рождения, уровень образования - высшее, пенсионер МВД. Выдвинут партией «Справедливая Россия»;
Александр Баранов, 1976 года рождения, образование - высшее, администрация Пушкиногорского района, глава Пушкиногорского района. Выдвинут партией «Единая Россия»;
Аркадий Васильев, 1971 года рождения, образование - высшее, Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга», педагог-организатор. Выдвинут партией «Яблоко»;
Дмитрий Волконский, 1974 года рождения, уровень образования - среднее профессиональное, региональная благотворительная общественная организация социальной помощи Д.В. Волконского, председатель правления. Самовыдвижение.
Геннадий Ефимов, 1957 года рождения, образование - высшее, военный пенсионер. Выдвинут ЛДПР;
Александр Коротоножкин, 1972 года рождения, образование - высшее, частное учреждение «Учреждение отдыха и оздоровления «Пушкиногорье», специалист по охране труда. Самовыдвижение;
Наталья Сидоренко, 1983 года рождения, образование - высшее, ИП Зелютков А.Г., оператор-кассир автозаправочных станций. Выдвижение - «Партия Роста».
Елена Агаджанова, 1981 года рождения, образование - среднее общее, домохозяйка, место жительства, Выдвижение – «Партия Роста»;
Валентина Александрова, 1970 года рождения, образование - высшее, АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава», начальник по управлению имуществом. Выдвинута партией «Справедливая Россия»;
Светлана Василькова, 1960 года рождения, образование - высшее, пенсионер, депутат Собрания депутатов Пустошкинского района на непостоянной основе. Выдвинута партией «Яблоко»;
Алексей Карасев, 1982 года рождения, образование - среднее профессиональное, Псковское областное Собрание депутатов, помощник депутата, депутат Собрания депутатов Пустошкинского района на непостоянной основе. Выдвинут ЛДПР;
Виктор Лапшин, 1956 года рождения, образование - высшее, администрация сельского поселения «Красноармейская волость» Себежского района Псковской области, глава сельского поселения «Красноармейская волость», депутат Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость». Выдвинут КПРФ;
Алексей Штукин, 1989 года рождения, образование - высшее, временно не работает. Выдвинут партией «Коммунисты России».
Иван Штылин, 1986 года рождения, образование - высшее, администрация Псковской области, председатель комитета по спорту Псковской области. Выдвинут партией «Единая Россия».
Наталья Антонова, 1967 года рождения, уровень образования - среднее профессиональное, ГБУЗ «Пушкиногорская МБ» филиал «Новоржевский», программист, депутат Собрания депутатов Новоржевского района шестого созыва. Выдвинута партией «Справедливая Россия»;
Александр Гущин, 1965 года рождения, образование - высшее, ООО «Энергострой», директор. Выдвинут «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость»;
Алексей Иванов, 1981 года рождения, образование - высшее, ООО «ТЕХНО ПРОЕКТ», экономист. Выдвинут «Партией Роста»;
Сергей Мезенцев, 1968 года рождения, образование - высшее, администрация Новоржевского района, заместитель главы администрации Новоржевского района, председатель комитета по экономическому развитию, жилищно-строительным вопросам, сельского хозяйства и природных ресурсов. Выдвинут партией «Единая Россия»;
Светлана Пугачева, 1985 года рождения, образование - среднее профессиональное, МУП Пустошкинского района «Партнёр», рабочая по обслуживанию здания и сооружений рынка. Выдвинута КПРФ;
Софья Пугачева, 1981 года рождения, образование - высшее, домохозяйка, депутат Собрания депутатов Новоржевского района шестого созыва. От партии «Яблоко».
Игорь Дмитриев, 1977 года рождения, образование - ПАО МРСК Северо-Запада филиал «Псковэнерго», начальник службы механизации и транспорта. Выдвинут КПРФ;
Александр Иванов, 1978 года рождения, образование - высшее, ООО «Техосмотр», эксперт. Выдвинут ЛДПР;
Сергей Михеев, 1958 года рождения, образование - высшее, глава Бежаницкого района. Выдвинут партией «Единая Россия»;
Иван Сверчков, 1985 года рождения, образование - ООО «Шанс-ЭЛСВИ», инженер ОПС. Выдвинут «Партией Роста»;
Виктор Соловьев, 1958 года рождения, образование - ООО «Авто-газ», инженер-оператор АГЗС, депутат Собрания депутатов Бежаницкого района шестого созыва. Выдвинут партией «Справедливая Россия».
В Дновском и Усвятском районах регистрация кандидатов на должность главы муниципального образования продолжается.
Подробно о всех кандидатах на сайте облизбиркома здесь>>>
Напомним, 29 июля территориальные избирательные комиссии закончили прием документов от кандидатов для регистрации на выборах в органы местного самоуправления. До 8 августа ТИКи должны принять все решения о регистрации кандидатов, либо об отказе в регистрации.