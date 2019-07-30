Политика

В Бежаницком, Новоржевском, Пушкиногорском и Пустошкинском районах завершена регистрация кандидатов на выборах главы муниципального образования

В Единый день голосования 8 сентября в шести районах Псковской области пройдут выборы глав муниципальных образований. Высшее должностное лицо будут выбирать жители Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов. В четырех районах - Бежаницком, Новоржевском, Пушкиногорском и Пустошкинском - территориальные избирательные комиссии уже завершили регистрацию кандидатов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной избирательной комиссии, среди зарегистрированных кандидатов два действующих главы района - Пушкиногорского и Бежаницкого.

В Пушкиногорском районе регистрацию прошли 7 кандидатов:

Сергей Афанасьев, 1971 года рождения, уровень образования - высшее, пенсионер МВД. Выдвинут партией «Справедливая Россия»;

Александр Баранов, 1976 года рождения, образование - высшее, администрация Пушкиногорского района, глава Пушкиногорского района. Выдвинут партией «Единая Россия»;

Аркадий Васильев, 1971 года рождения, образование - высшее, Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга», педагог-организатор. Выдвинут партией «Яблоко»;

Дмитрий Волконский, 1974 года рождения, уровень образования - среднее профессиональное, региональная благотворительная общественная организация социальной помощи Д.В. Волконского, председатель правления. Самовыдвижение.

Геннадий Ефимов, 1957 года рождения, образование - высшее, военный пенсионер. Выдвинут ЛДПР;

Александр Коротоножкин, 1972 года рождения, образование - высшее, частное учреждение «Учреждение отдыха и оздоровления «Пушкиногорье», специалист по охране труда. Самовыдвижение;

Наталья Сидоренко, 1983 года рождения, образование - высшее, ИП Зелютков А.Г., оператор-кассир автозаправочных станций. Выдвижение - «Партия Роста».

Такое же количество кандидатов на должность главы муниципального образования и Пустошкинском районе. Территориальной избирательной комиссией района, организующей выборы, зарегистрированы:

Елена Агаджанова, 1981 года рождения, образование - среднее общее, домохозяйка, место жительства, Выдвижение – «Партия Роста»;

Валентина Александрова, 1970 года рождения, образование - высшее, АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава», начальник по управлению имуществом. Выдвинута партией «Справедливая Россия»;

Светлана Василькова, 1960 года рождения, образование - высшее, пенсионер, депутат Собрания депутатов Пустошкинского района на непостоянной основе. Выдвинута партией «Яблоко»;

Алексей Карасев, 1982 года рождения, образование - среднее профессиональное, Псковское областное Собрание депутатов, помощник депутата, депутат Собрания депутатов Пустошкинского района на непостоянной основе. Выдвинут ЛДПР;

Виктор Лапшин, 1956 года рождения, образование - высшее, администрация сельского поселения «Красноармейская волость» Себежского района Псковской области, глава сельского поселения «Красноармейская волость», депутат Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость». Выдвинут КПРФ;

Алексей Штукин, 1989 года рождения, образование - высшее, временно не работает. Выдвинут партией «Коммунисты России».

Иван Штылин, 1986 года рождения, образование - высшее, администрация Псковской области, председатель комитета по спорту Псковской области. Выдвинут партией «Единая Россия».

Шесть человек выразили желания стать главой муниципального образования в Новоржевском районе. Все они зарегистрированы и могут принимать участие в выборах:

Наталья Антонова, 1967 года рождения, уровень образования - среднее профессиональное, ГБУЗ «Пушкиногорская МБ» филиал «Новоржевский», программист, депутат Собрания депутатов Новоржевского района шестого созыва. Выдвинута партией «Справедливая Россия»;

Александр Гущин, 1965 года рождения, образование - высшее, ООО «Энергострой», директор. Выдвинут «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость»;

Алексей Иванов, 1981 года рождения, образование - высшее, ООО «ТЕХНО ПРОЕКТ», экономист. Выдвинут «Партией Роста»;

Сергей Мезенцев, 1968 года рождения, образование - высшее, администрация Новоржевского района, заместитель главы администрации Новоржевского района, председатель комитета по экономическому развитию, жилищно-строительным вопросам, сельского хозяйства и природных ресурсов. Выдвинут партией «Единая Россия»;

Светлана Пугачева, 1985 года рождения, образование - среднее профессиональное, МУП Пустошкинского района «Партнёр», рабочая по обслуживанию здания и сооружений рынка. Выдвинута КПРФ;

Софья Пугачева, 1981 года рождения, образование - высшее, домохозяйка, депутат Собрания депутатов Новоржевского района шестого созыва. От партии «Яблоко».

Меньше всего кандидатов на должность главы муниципального образования зарегистрированы в Бежаницком районе. Все 5 человек выдвиженцы от региональных политических партий:

Игорь Дмитриев, 1977 года рождения, образование - ПАО МРСК Северо-Запада филиал «Псковэнерго», начальник службы механизации и транспорта. Выдвинут КПРФ;

Александр Иванов, 1978 года рождения, образование - высшее, ООО «Техосмотр», эксперт. Выдвинут ЛДПР;

Сергей Михеев, 1958 года рождения, образование - высшее, глава Бежаницкого района. Выдвинут партией «Единая Россия»;

Иван Сверчков, 1985 года рождения, образование - ООО «Шанс-ЭЛСВИ», инженер ОПС. Выдвинут «Партией Роста»;

Виктор Соловьев, 1958 года рождения, образование - ООО «Авто-газ», инженер-оператор АГЗС, депутат Собрания депутатов Бежаницкого района шестого созыва. Выдвинут партией «Справедливая Россия».

В Дновском и Усвятском районах регистрация кандидатов на должность главы муниципального образования продолжается.

Подробно о всех кандидатах на сайте облизбиркома здесь>>>

Напомним, 29 июля территориальные избирательные комиссии закончили прием документов от кандидатов для регистрации на выборах в органы местного самоуправления. До 8 августа ТИКи должны принять все решения о регистрации кандидатов, либо об отказе в регистрации.