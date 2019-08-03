Политика

Верховный суд РФ оставил решение Псковского областного суда об отказе в заверении списка кандидатов от партии «Родина» без изменения

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по апелляционной жалобе регионального отделения политической партии «Родина» на решение Псковского областного суда от 17 июля, которым отказано в удовлетворении его административного иска об оспаривании постановления Избирательной комиссии Псковской области от 2 июля 2019 года об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Родины» на дополнительных выборах по одномандатному округу №2.

Заслушав все стороны, а также заключение представителя ЦИК РФ и заключение прокурора Генеральной прокуратуры РФ, руководствуясь ч.2 статьи 177 и положениями статьи 309 Кодекса административного судопроизводства РФ, судебная коллегия определила оставить

решение Псковского областного суда без изменения, апелляционную жалобу «Родины» - без удовлетворения.

Напомним, что ранее ЦИК России рассмотрела жалобу избирательного объединения регионального отделения политической партии «Родина» на постановление Избирательной комиссии Псковской области об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания.

Решение облизбиркома было оставлено без изменений, а жалоба избирательного объединения «Региональное отделения Всероссийской политической партии "Родина" в Псковской области» - без удовлетворения.

Отметим, что при выдвижении избирательным объединением кандидата Александра Максимова были не соблюдены требования, предусмотренные федеральным законом «О политических партиях» и уставом партии. Членами регионального избиркома было установлено, что выдвижение списка кандидатов осуществлено не уполномоченным на это органом регионального отделения.