Политика

Александр Котов об избирательной кампании, перспективах кандидатов-единороссов на выборах и планах на новый парламентский сезон

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дом Советов» с участием председателя Псковского областного Собрания, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Котова. В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) ведущий Максим Костиков обсудил с ним ход избирательной кампании в регионе, перспективы кандидатов-единороссов на выборах, планы на новый парламентский сезон и актуальные вопросы общественно-политической жизни региона.

Максим Костиков: Добрый день, уважаемые радиослушатели.

Сегодня мы открываем двери в коридоры власти Псковского областного Собрания депутатов. У нас в гостях председатель регионального парламента, секретарь партии «Единая Россия» в Псковской области - Александр Алексеевич Котов. Здравствуйте.

Александр Котов: Добрый день.

Максим Костиков: Меня зовут Максим Костиков, сегодняшний эфир для вас проведу я. Мы поговорим с Александром Котовым о текущем политическом моменте, ходе избирательной кампании, которая, если это не секрет для наших радиослушателей, думаю, что 99% об этом не знает, проходит в нашей области. Также мы обсудим как партия «Единая Россия», которую представляет наш сегодняшний гость, участвует в этих выборах, и вообще существует в региональном политическом пространстве. Телефон в студии 56-73-72, присоединяйтесь к нам, задавайте вопросы, спорьте с нами, дискутируйте, критикуйте, мы открыты к диалогу.

Александр Алексеевич, буквально на днях состоялась знаменательное событие — 75 лет Псковской области, был пафосный прием. В связи с этим у меня вопрос — вы всю свою жизнь посвятили Псковской области, прошли большой путь от руководителя хозяйства, главы района, вице-губернатора, руководителя законодательного органа власти, как вы оцениваете эти 75 лет Псковской области? Как вы считаете, насколько наш регион сегодня развивается так, как бы вам хотелось? Насколько ваши ожидания как коренного псковича, как человека, всю жизнь здесь проработавшего совпадают с реальностью? Что на ваш взгляд вы бы отметили как движение вперед и как положительную динамику, что вас разочаровывает сегодня?

Александр Котов: Наверно, всегда хочется ожидать большего. Говорить о том, что все устраивает было бы неправильно. В то же время, если сравнивать то положение дел, которое есть сейчас, с тем, что было 75 лет назад, когда образовалась область, и в последующие периоды ее развития, невозможно не заметить ряд перемен в лучшую сторону. Что бы хотелось пожелать по отношению к тому, что есть? Я считаю, что нам следует более активно работать над тем, чтобы активно привлекать инвесторов на территорию региона, потому что необходимо развивать промышленность, надо думать над тем, чтобы работали предприятия, были рабочие места, дополнительные доходы финансовых средств в бюджет области. Понимаете, это достаточна серьезная тема для разговора, я думаю, что в рамках этой передачи мы вряд ли сможем это обсудить.

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Максим Костиков: Конечно.

Александр Котов: В целом, если говорить о том, какой область встречает свой 75-летний юбилей, я хочу сказать, что регион развивается, может быть не такими быстрыми темпами как хотелось бы, но в то же время есть целый ряд показателей, по которым мы можем об этом судить, и в сельском хозяйстве и в социальной сфере, не будем сейчас акцентировать внимание на тех объектах, которые за последнее время были построены в регионе.

Максим Костиков: Какие, на ваш взгляд, три главных, топовых проблемы, которые регион не может решить на протяжении длительного времени, где ситуация ухудшается либо не решается?

Александр Котов: Нет в нашем регионе каких-то особенных проблем, проблемы, которые есть, они характерны для страны в целом, в большей или меньшей степени это проявляется в большей или меньшей степени в каждом регионе или субъекте федерации. Я бы выделил три вещи, над которыми нужно работать, они может быть даже прозвучат банально, но тем не менее, это то, на чем строилась и будет строиться экономика Псковской области. Это развитие сельского хозяйства, потому что у нас все-таки регион аграрный, я имею в виду по территории, потому что на начальном этапе развития было 2/3 сельского населения, а 1/3 городского, сейчас ровно наоборот — 2/3 городского и 1/3 сельского. Это связано с тем, что на протяжении ряда лет сельскохозяйственное производство падало, сейчас оно растет, я уверен в том, что, по крайней мере, численность населения, проживающая в городе и сельской местности, выравняется. В обозримом будущем все-таки 50 на 50 будет.

Второе — развитие промышленности. Необходимо привлекать инвесторов, нужно думать над тем, какие производства будут в Псковской области. Третий момент — развитие туризма. Невозможно не использовать наше конкурентное преимущество, у нас исторический регион, много памятников истории и культуры, есть, что посмотреть, нет только инфраструктуры соответствующей, которая удовлетворяла бы запросам туристов.

Максим Костиков: Нет качественного продвижения, я бы сказал.

Александр Котов: Совершенно верно. Нет качественного продвижения, нет инфраструктуры, которая требуется на современном этапе для реализации таких проектов. Над этим необходимо работать.

Максим Костиков: Понятно, спасибо, Александр Алексеевич. Напомню, сегодня мы говорим с председателем Псковского областного Собрания депутатов, обсудили мы тему 75-летия Псковской области, к чему регион пришел, какие у нас направления для развития. Опять же, очень часто, когда говорят про наш регион, упоминают про проблему с демографией, качеством регионального здравоохранения, это уже стало устойчивым выражением, и интернет-мемом — «Псковская область вымирающий регион». Насколько, действительно, острота этой проблемы актуальна, либо здесь есть элемент политизированности, какого-либо журналистского приема — налепили ярлык, что область вымирающая, либо в действительности, не только по данным статистики, но и в реальности ситуация катастрофическая, существующая система здравоохранения не выдерживает никакой критики? Как вы оцениваете это как парламентарий и как житель области?

Александр Котов: Если отталкиваться от того, что численность населения в Псковской области сокращается и сокращается существенно, то надо говорить о том, что проблема такая существует. Демографическая проблема в нашем регионе стоит очень остро. Другое дело, как к этому относиться. Есть, конечно, элемент политизированности, потому что на этом стремятся получить политические дивиденды отдельные люди и в том числе политические партии, с другой стороны — если подвергнуть это все объективному анализу, то мы увидим, что для этого есть как объективные причины, так и причины, над которыми региональной власти нужно работать. Понимаете, сокращение населения и вымирающая область — это несколько разные вещи. Вымирающая область означает, что высока доля смертности, соответственно нужно проанализировать, от каких причин это происходит. Что касается здравоохранения, конечно, у нас тут не все благополучно. Псковское областное Собрание обратило на это внимание, на одной из последних сессий мы проводили парламентский час на эту тему, где заслушали председателя комитета по здравоохранению..

Максим Костиков: Остались ли вы удовлетворены?

Александр Котов: Нет, не остались мы удовлетворены. Мы понимаем, достаточно большое количество средств на протяжении последних лет было вложено в систему здравоохранения, как у нас в регионе, так и в целом по стране, настоящей отдачи, которую бы хотелось получить от вложения финансовых средств, до настоящего времени нет.

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Максим Костиков: 3,5 миллиарда потратили, я тут прочитал..

Александр Котов: Совершенно верно, программа «Здравоохранения» продолжает работать, национальный проект, значительное количество медицинского оборудования закупили, провели ремонты, было и строительство объектов здравоохранения, например, онкологический диспансер, перинатальный центр, капитальные ремонты межрайонных больниц, в Стругах Красных новую больницу построили. Есть видимый эффект от вложения этих средств, но не изменилась ситуация в системе здравоохранения, по-прежнему люди недовольны качеством оказания медицинской помощи, у нас дефицит врачей и дефицит кадров среднего медицинского персонала. Надо над этим работать, вопрос в том, насколько мы сможем сегодня найти эффективные инструменты для решения этой проблемы. В настоящий момент находимся в поиске, и мы со своей стороны как депутаты озабочены этим, и органы исполнительной власти и губернатор занимается вопросами здравоохранения. Конечно, проблема демографии для нас очень существенна и мы просто обязаны искать пути решения для того, чтобы эту ситуацию изменить, по крайней мере в той части, которая объективно зависит от работы органов власти.

Максим Костиков: Александр Алексеевич, мы уже поговорили про это торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Псковской области, очередной праздник и очередной форум. В этом году достаточно много в оппозиционной прессе и в социальных сетях звучит, что последнее время Псковская области превращается в какой-то бесконечный карнавал форумов, у нас одни форумы сменяют другие, то форум НКО, то форум молодежи, то спортивный какой-то форум, то один праздник, то другой праздник, то Ганзейские дни. Создается впечатление, что органы государственной власти вместо того, чтобы решать актуальные вопросы социально-экономического развития, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, социальной сферы, сконцентрировались на организации бесконечных форумов, это такой элемент замыливания реальных проблем, создание квазипозитивных информационных поводов, я сейчас передаю не столько свое мнение, сколько оценки, которые можно видеть в СМИ и телеграм-каналах. Как вы это оцениваете? Верная ли это на ваш взгляд стратегия? Или это опять журналистике передергивания?

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Александр Котов: Праздники, безусловно, нужны.

Максим Костиков: Специальное агентство праздников недавно создали…

Александр Котов: Есть поводы, которые следует отмечать, может быть какие-то более широко, какие -то менее широко, на мой взгляд, это не должно превалировать в работе текущей. Максим, вы совершенно правы, у нас есть много проблем, и в социальной сфере и в жилищно-коммунальном хозяйстве, да где угодно, там, где мы могли бы уделять больше внимания, вникать в суть проблем, разбираться, предлагать пути решения. Мне кажется, ошибочное впечатление создается о том, что праздники и форумы превалируют, я думаю, это просто совпадение и так получилось, что на коротком этапе в короткий промежуток времени было проведено значительное количество разных форумов. Мне бы хотелось, чтобы форумов и праздников было поменьше, было побольше текущей, конкретной работы на результат.

Максим Костиков: Александр Алексеевич, давайте поговорим о текущей муниципальной кампании, хочу напомнить нашим радиослушателям о том, что в этом году у нас нет крупномасштабной областной кампании, у нас выборы в ряде муниципалитетов и также довыборы в Псковскую городскую Думу и областное Собрание депутатов. Мои коллеги, политические обозреватели, уже окрестили эту кампанию самой пассивной, самой скучной и неинтересной за всю историю выборов Псковской области с 1991 года. Действительно, такой пассивности всех участников процесса, включая «Единую Россию» мы не наблюдали никогда. Бросается в глаза полное самоустранение от этого партийных институтов, в том числе и «Единой России». Если раньше мы наблюдали появление каких-то информационных поводов, агитационно-пропагандистских материалов, участие депутатов Псковского областного Собрания в агитационной компании, то в этом году создается впечатление, что ничего нет. Партия самоустранилась, и все решается какими-то технологическими приемами, в основном исками в суд. Как вы это оцениваете, как руководитель партийного отделения?

Александр Котов: Мне кажется, что у вас ошибочное представление…

Максим Костиков: Партийцы пошли в народ?

Александр Котов: Нет, сейчас не об этом хочу сказать, а о пассивности, о том, что избирательная кампания неинтересна. У нас сейчас избирательная кампания, которая проходит в районах, мы же будет избирать шесть глав районов и довыборы в два округа — один в городскую думу, другой в Псковское областное собрание. То есть избирательные кампании сами по себе локальны. Нет масштабной областной кампании, поэтому создается впечатление, что все тихо, тишь да гладь, непонятно, кто чем занимается. Все нормально..

Максим Костиков: Я тут сам проехал в Пушкинские Горы, Пустошку, Усвяты, Новоржев.. Ничего не увидел.

Александр Котов: А что вы там должны были увидеть? Баннеры, висящие на каждом перекрестке с кандидатами от «Единой России»? Что вы хотели увидеть, поехав в Пушкинские Горы? Я хочу сказать, что кандидаты проводят встречи. Это то, что и было изначально поставлено нами как задача в избирательной кампании, провести как можно больше встреч с избирателями. Наша задача — объяснить, что кандидаты от партии «Единая Россия» способны решать проблемы людей, которые проживают на какой-либо территории, что наши кандидаты обладают необходимым опытом, знаниями, поддержкой, в том числе партийной поддержкой, могут пользоваться инструментами партийных проектов. Примеры тому, каким образом с помощью партийных проектов как действенного инструмента решать проблемы в районах, есть. У них есть агитационно-пропагандистский материал, который они раздают, партийные газеты, выпущенные на этих территориях, распространяются. Все нормально с избирательной кампанией. Другое дело, что может быть нет каких-то эпатажных заявлений, нет какого-то хайпа, мне кажется, что избирателю это как раз и не надо. Избирателю нужно, чтобы он мог ознакомиться с программами кандидатов, их позицией, повстречался с ними, задал им вопросы и определился, за кого он будет голосовать на выборах 8 сентября. Все это, по крайней мере наши кандидаты о партии «Единая Россия», готовы предоставить. Эти встречи проходят, агитационный материал есть, мне кажется, если внимательно посмотреть за агитационным материалом, побывать на встречах, которые проводят кандидаты, вполне можно составить впечатление, стоит или не стоит голосовать за этого кандидата.

Максим Костиков: Мы наблюдаем, насколько остро, и я бы даже сказал конфликтно, проходят выборы в Москве, в городскую Думу, в Санкт-Петербурге, других мегаполисах, бесконечные митинги, акции протеста, разгоны, закручивания гаек, провокации с одной и с другой сторон, я сейчас просто передаю без оценочных суждений. В Пскове мы такого не наблюдаем, все достаточно тихо, гладко, мирно. Как вы считаете, это возможно только в мегаполисах, и в первую очередь в Москве, почему мы не наблюдаем такого же в провинции? Это говорит о том, что у нас общественно-политическая ситуация настолько стабильна, или это следствие каких-то технологических приемов? Как вся эта столичная протестная история влияет на общественное мнение на местах?

Александр Котов: Нет, это бесследно не проходит, события, происходящие в Москве и Санкт-Петербурге, безусловно, находят отражение в регионах. Это не означает, что и в Псковской области должны происходить массовые мероприятия, что наши люди должны из соображений солидарности выступить массовым порядком и начать защищать избирательные права. Во-первых, мы не знаем подробностей того, что происходит в Москве, для того, чтобы высказать свою точку зрения, нужно по крайней мере разобраться, что на самом деле произошло. Я подозреваю, что и с одной и с другой стороны есть ряд ошибок, которые привели к этой ситуации, когда люди вышли на улицу.

Максим Костиков: У нас есть звонок, давайте ответим радиослушателю. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы в эфире.

Радиослушатель: Здравствуйте, меня зовут Иван. Александр Алексеевич, поскольку вы заговорили о закручивании гаек, у меня вопрос, связанный со снятием кандидатов от оппозиции, идущих на выборы, и массовых мероприятиях в столице, где от рук силовиков пострадали много людей, даже девушки, и те, кто просто проходил мимо, но почему-то был принят за нарушителя порядка. Как по вашему, такое закручивание гаек как влияет на репутацию «Единой России», негативно, либо устрашение, насилие повышает авторитет правящей партии и заставляет ее уважать? Спасибо.

Максим Костиков: Интересный вопрос. Александр Алексеевич, как вы считаете, эти действия, они «Единой России» приносят плюсы, повышают ее авторитет, как это влияет на доверии избирателей к партии власти?

Александр Котов: Понимаете, напрямую, вроде как, партия «Единая Россия» не причем.

Максим Костиков: Я понимаю, но в ваш же огород летят камни за всё.

Александр Котов: В наш огород всегда летят камни за все, что происходит.

Максим Костиков: Пенсионную реформу приняли, кто отвечает за это?

Александр Котов: Ну в плане пенсионной реформы тут, по крайней мере, все понятно. Голосами «Единой России», в основном, была принята эта пенсионная реформа. Соответственно, непопулярные шаги, непопулярные решения, понятно, за что ответить. А вот когда проходят такие акции как в Москве, это трудно напрямую связывать с «Единой Россией». Поясню свою позицию. В вопросе прозвучало два момента. Первый момент — снятие кандидатов оппозиционных партий. Во-первых, там кандидаты не от оппозиционных партий в большинстве своем, а они как самовыдвиженцы, которые посчитали, что они готовы пойти на выборы и поработать в Московской городской Думе.

Максим Костиков: Ну там и единороссы как самовыдвиженцы идут.

Александр Котов: Это отдельная тема. И их не сняли, а не зарегистрировали по причине того, что они представили недостоверные подписи. Я свою позицию обозначил. Если бы я знал детали, я бы все четко разложил по полочкам — этого не допустили незаконно, он на самом деле представил все подписи, к нему придрались. Этого не допустили правильно — потому что он представил подписи недостоверные, в списках фигурируют люди, которые давно умерли. Я уверен, что возможно, Избирательная комиссия допускала какие-то предвзятые отношения к этим кандидатам, уверен, что в большинстве случаев это так и есть. То есть эти самовыдвиженцы не смогли качественно, в соответствии с требованиями закона собрать эти подписи. Теперь второй момент — задержания. То есть вышел на улицу, тебя задержали. Здесь целый ряд людей, которые сторонники таких оппозиционных действий, ссылаются на то, что у нас прямое действие конституции. Там написано — свобода выражать и отстаивать свои права.

Максим Костиков: Право собираться мирно, без оружия и высказывать свое мнение.

Александр Котов: Мы же знаем, что не в одной стране мира абсолютных свобод и прав не бывает, всегда есть какие-то ограничения. Там, где есть права, безусловно, должны присутствовать обязанности. Такой баланс. И вот говорят, поскольку конституция прямого действия, значит все кому угодно могут выходить в любое время и мирно заявлять свои требования. Давайте представим себе такую ситуацию, когда вдруг непонятно где и как собрались тысяч человек, даже с точки зрения безопасности — безопасности участников дорожного движения, безопасности людей, которые не хотят присоединяться к таким публичным действиям..

Максим Костиков: Ну их тоже при этом «винтят» постоянно..

Александр Котов: ..наконец антитеррористической безопасности. Так же не должно быть, должны быть какие-то правила. Эти правила установлены федеральным законом. Все говорят: «Да, вот какой ваш федеральный закон!? Это все конституцией регулируется, все ваши законы федеральные конституции противоречат». Тогда давайте посмотрим, есть такие примеры, когда кто-то обратился в тот же конституционный суд с просьбой признать несоответствующим конституции федеральный закон о митинговых шествия и так далее? Не было такого, даже попытки не было. А если бы было, конституционный суд сказал: «Да, тут все в рамках закона, это все соответствует конституции», и тут бы мы услышали, что все суды продажные, правды никогда не добьешься, свободу ограничивают и ничего нам не дают делать. Понимаете, это такой диалог, тут есть отчасти на самом деле серьезные аргументы, но в большей степени это желание безграничной свободы, когда никто ни за что не отвечает, но при этом готов выражать свое мнение везде и всюду.

Максим Костиков: Я понял, просто вопрос радиослушателя был такой: «Как на ваш взгляд это влияет на авторитет партии «Единая Россия»?

Александр Котов: Я начал говорить, просто углубился. Конечно, влияет..

Максим Костиков: Негативно или позитивно?

Александр Котов: Негативно, конечно. Все события, которые происходят, которые вызывают недовольство пусть и небольшой части людей, для этих людей, которые разделяют эту позицию, конечно, негативно. Они связывают это с партией власти.

Максим Костиков: ..и говорят, что вы это решили.

Александр Котов: Да, и говорят, что «Единая Россия» большинством голосов так решили и поэтому нас мучают.

Максим Костиков: У нас еще один звонок. Здравствуйте.

Радиослушатель: Здравствуйте, говорит Сергей Иванович.

Александр Котов: Сергей Иванович, добрый день.

Радиослушатель: Александр Алексеевич, очень приятно вас слушать в эфире. Что я хочу сказать по поводу Псковского областного Собрания? Юбилей нашей области был, к чему мы пришли? Пришли мы к плачевному состоянию демократии и народовластия. Посмотрите, сколько депутатов облсобрания живут в Пскове и представляют дальние районы. Ну где это видано? Мы дошли до такой системы, что наши муниципалитеты не имеют никаких прав, а все собрано в областной центр, и оттуда идет раздача, причем не эффективная. Вы скажете, мы все делаем, предпринимаем и просчитываем. Нет. Вы плохо делаете, и очень плохо предпринимаете. Результаты в районах и муниципалитетах ужасные..

Максим Костиков: Сергей Иванович, это мнение. У вас вопрос есть? Или это комментарий?

Радиослушатель: Когда же прекратится этот карнавал, эта ярмарка тщеславия? В наших районах не хватает средств, на воду, дрова, а тут средства выделяются на развлечения, когда же это прекратиться, когда у вас совесть будет?

Максим Костиков: Такой критический вопрос.

Александр Котов: Ну вопроса, собственно, и нет.

Максим Костиков: Да, это больше мнение.

Александр Котов: Суждение. Я не знаю, что тут комментировать. Комментировать особо нечего. Есть такое мнение критичное у человека, каждый вправе его высказывать.

Максим Костиков: Возвращаясь к избирательной кампании, которая проходит в муниципалитетах, некоторые наблюдатели отмечают, что в последние два года, изменилась тактика действий партии власти, а точнее избирательного штаба. Если раньше сосредотачивались на какой-то конкурентной борьбе с представителями оппозиции и в большинстве случаев выигрывали, то теперь другая технология работает: самой-то кампании особо не видно, зато снимаются с выборов кандидаты-оппоненты, и это обеспечивает результат. У нас такое избирательное право, что всегда можно поймать противника, где-то воспользовавшись их организационными косяками, где-то какими-то лакунами в законодательстве. Вот в прошлом году со всех районных выборов поснимали кандидатов-яблочников, в этом году коммунистов, уже и в Пскове и в Пустошкинском районе, очередь за Новоржевом и Дно, как только более-менее кандидат представляет какую-то серьезную опасность его просто снимают. Такой новый технологический прием. Эффективно, не оспоримо. Но не кажется ли вам, что это такая достаточно опасная игра? Да, это решает какие-то тактические локальные задачи, но в целом это приводит к большим сомнениям в легитимности процесса выборов, все-таки побеждать надо не в зале суда, а на встречах с избирателями.

Александр Котов: Когда снимают кандидатов — это вообще плохо.

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Максим Костиков: Притом, заметьте, в начале Избирательная комиссия их регистрирует, что кстати говорит о качестве работы последней. Почему все время территориальные комиссии сначала регистрируют кандидатов, все нормально, а потом вдруг появляются, как черт из табакерки, представители некой политической партии, которая сама по себе фикция, и по их заявлению кандидатов одного за другим снимают. Это уже превращается в систему, в механизм. Поэтому, люди обращают внимание на то, что это технологический прием. Сейчас мы наблюдаем это уже второй год подряд. Тактические задачи решаются, но доверие к институту выборов от этого падает.

Александр Котов: Я соглашусь с тем, что снятие кандидатов, пусть даже по решению суда в процессе избирательной кампании — это всегда плохо. Неважно, от какой партии кандидат выдвинут, пусть даже самовыдвиженец, там, где выборы это допускают, снятие — плохо. Но есть другая сторона этого вопроса. Есть избирательное законодательство, в котором четко прописаны требования к кандидатам, документам, которые они должны оформлять и сдавать при регистрации, и соответственно к ведению самой избирательной кампании. Мне кажется, что нужно соблюдать требования закона, и федерального и регионального, и внимательно за этим следить. В прошлом году были сняты кандидаты от партии «Яблоко», в этом году есть примеры, когда сняли кандидатов от КПРФ. Нужно учиться же на ошибках, делать какие-то выводы. Нужно готовиться к каждой избирательной кампании, тщательно следить за тем, какие документы представляют кандидаты, выдвинутые политической партией. Мы, «Единая Россия», за этим внимательно следим, заставляем своих юристов каждый документ, который требуется избирательным законодательством для представления в Избирательную комиссию, четко проверять на предмет соответствия нормам федерального и регионального законов. Почему так не сделать другим политическим партиям, возникает вопрос? Зачем потом жаловаться, когда на основании закона, по решению суда кандидат снимается с выборов? Это как раз ответственность политической партии перед своими избирателями, перед теми, кто хочет проголосовать за кандидата от той или иной политической партии. Поэтому, с одной стороны — это плохо, с другой — нам всем нужно учиться проводить избирательную кампанию четко в соответствии с законом.

Максим Костиков: В ходе этой избирательной кампании некоторые отмечают, я имею в виду не только Псковскую область, а всю Россию, что кандидаты-единороссы все меньше упоминают свою партийную принадлежность. Партийный бренд не то чтобы скрывается, но уходит на второй план. В нашем регионе отчасти это тоже заметно. На ваш взгляд, правильная ли это тактика? Должен ли кандидат от партии прятаться и не упоминать о том, что он единоросс, просто использовать партию как электоральный лифт, чтобы не собирать подписи, получить административную поддержку, но в то же время от партии дистанцироваться? Как вы считаете, насколько это правильно?

Александр Котов: Это неправильно. У меня совершенно четкая по этому поводу позиция — так быть не должно. Если политическая партия участвует в избирательной кампании, то кандидаты, которых она выдвигает, обязательно должны быть как кандидаты от политической партии. Самовыдвиженцы, которые в Москве как бы замаскировались, это, на мой взгляд, тоже повод, чтобы нанести очередной удар по имиджу политической партии «Единая Россия». У нас таких примеров нет. Мы своих кандидатов выдвигаем четко, четко их идентифицируем с партией, весь агитационный материал, который кандидаты наши выпускают, он с логотипом партии, мы однозначно своих кандидатов привязываем к партии и сами кандидаты четко идентифицируют себя с партией. Так должно быть. Так должна работать нормальная политическая система. Не могу объяснить, с чем связано такое решение.

Максим Костиков: Понял, Александр Алексеевич, спасибо. Вы вообще рассчитываете на какой результат? Везде ли выборы состоятся, все ли будет нормально, победят ли ваши кандидаты? Или все-таки ждете в каких-то районах сюрпризы? Напомню, что у нас представители оппозиции пару раз в районах сюрпризы показывали, как в этом году, спокойно ли все?

Александр Котов: Избирательная кампания конкурентная. Мы уже в этой студии говорили, когда обсуждали предстоящую избирательную кампанию, что конкуренция высокая. Сейчас, когда кампания в разгаре, это подтверждается. Есть районы, где конкуренция менее выражена..

Максим Костиков: Например?

Александр Котов: Например, Бежаницы.

Максим Костиков: Усвяты.

Александр Котов: Например, Усвяты.

Максим Костиков: А в Дно, Новоржеве, Пустошке?

Александр Котов: А в Дно, Новоржеве, Пустошке и в Пушкинских Горах, наверно, там конкуренция высокая. Там есть кандидаты, которые реально борются за то, чтобы победить на этих выборах, их поддерживают политические партии, там вкладываются денежные средства, там есть агитационный материал, о котором мы уже поговорили, там достаточно серьезная борьба. Мы ставим перед собой задачу победить на всех выборах, которые проводятся 8 сентября этого года. Для этого все необходимое у нас есть, мы считаем, что мы выдвинули достойных кандидатов, обладающих необходимым опытом и способных решать проблемы на тех территориях, где они баллотируются. Кроме того, мы готовы оказать всяческую помощь и поддержку каждому нашему кандидату в том случае, когда он выиграет эти выборы и непосредственно приступит к работе. Если говорить о таких больших выборах, то это главы районов и депутаты представительных органов местного самоуправления и в областное собрание депутатов по одному избирательному округу. Поэтому, мы рассчитываем на победу везде. Пока, оснований для того, чтобы сказать, что мы проиграем, нет. Напряженная борьба, высокая конкуренция, но все необходимые условия, чтобы выиграли наши кандидаты у нас есть.

Максим Костиков: Мы неоднократно говорили в этой студии о том, что действующая власть периодически подбрасывает своей партии неприятные моменты. В этом году началась мусорная реформа, что дало вашим оппонентам дополнительный аргумент в критике «Единой России». Одной из самых резонансных тем в этом году в стенах областного парламента стала тема обращения с ТКО. Благодаря депутатам областного Собрания и вам лично эту тему неоднократно обсуждали, не спустили, как говорится, на тормозах. Меня интересует, как сегодня вы оцениваете работу регионального оператора, видите ли вы какую-то динамику, условно говоря, исправились ли коллеги и стали ли наводить порядок в этой сфере? Либо до сих пор из районов области слышен стон?

Александр Котов: Справедливости ради надо сказать, что изменения в лучшую сторону все же происходят. Другое дело, что процесс этот идет медленно, к сожалению, но тут есть целый ряд объективных причин. После того, как этот вопрос рассматривался в рамках парламентского часа в Псковском областном Собрании депутатов, представители регионального оператора проехали по всем муниципальным районам, провели ряд встреч с органами местного самоуправления, все проблемы, которые связаны со сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов были обозначены, по каждому району были намечены определенные действия, которые необходимо предпринять, часть из них уже реализована. Я сам побывал на таких встречах на своем избирательном округе, в Плюсском и Стругокрасненском, Порховском районах, на местах ситуация несколько иная, чем нам рассказывают тогда, когда мы слушаем доклад в рамках парламентского часа в Псковском областном Собрании депутатов. Мы это видим, когда встречаемся с нашими избирателями, когда рассматриваем эти вопросы с органами местного самоуправления. Мы договорились о том, что, возможно, в ноябре текущего года мы опять вернемся к этому вопросу. У нас были приняты постановления, по результатам первого и второго парламентских часов, там были пункты с рекомендациями в адрес органов исполнительной власти области, которые отвечают за это, в адрес администрации области. Я надеюсь, что при очередном рассмотрении этого вопроса, нам доложат о том, каким образом выполнялись рекомендации Псковского областного Собрания депутатов. Это нормальный процесс, в рамках контрольных полномочий, которые у областного собрания имеются.

Максим Костиков: У нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.

Радиослушатель: Здравствуйте, скажите, пожалуйста, если вас народ избирает, значит вы народные избранники? Тогда же почему народ не чувствует защиты от вас? Когда ж вы будете народ защищать? Когда же прекратится рост тарифов? Когда вы пересмотрите их в корне?

Максим Костиков: Какие тарифы вы имеете в виду?

Радиослушатель: На энергоресурсы, на мусор, на все!

Максим Костиков: Понятен вопрос, я думаю не совсем он по адресу. Александр Алексеевич, прокомментируйте ситуацию нашему радиослушателю.

Александр Котов: Все, что касается тарифов и тарифообразования, это вообще отдельная тема для разговора, вряд ли нам хватит часа времени, которое есть в эфире. Могу сказать о том, что у нас нет завышенных тарифов в Псковской области. Тарифообразованием занимаются специальные органы, есть контроль, прокуратура за этим внимательно следит, когда мы обсуждаем в прокуратуре итоги работы за тот или иной период, всегда вопросы тарифообразования, жилищно-коммунального хозяйства рассматриваются как одни из приоритетных. Плата за коммунальные услуги порой достаточно высока, не все в состоянии ее оплачивать, но есть же меры социальной поддержки, которые предусматривают субсидию в случае если плата за коммунальные услуги превышает определенную часть совокупных доходов семьи. Известная тема, но к сожалению, этими мерами социальной поддержки пользуются не все, кому это положено. По разным причинам это может быть. В то же время хочу сказать, что те, кому тяжело оплачивать коммунальные услуги, могут обратиться в органы социальной защиты и получить соответствую поддержку в виде субсидий.

Максим Костиков: Еще одна острая тема, которую обсуждали в этом году региональные парламентарии, - ситуация с предприятием «Псковспассажиравтотранс», одним из крупнейших предприятий города. Руководитель, господин Киянец, не только не пришел к вам на сессию, но и вообще сбежал из Псковской области, не знаю, где он теперь, предприятие осталось без руководства. Что там за ситуация? Следите ли вы за положением дел? Не останется ли Псков без предприятия, которое долгое время было предметом для гордости областного центра? В те годы, когда вы были вице-губернатором и курировали это направление, транспортное предприятие работало как часы.

Александр Котов: Когда мы проводили заседание и рассматривали в рамках парламентского часа вопрос, связанный с работой «Псковпассажиравтотранса», мы заслушивали доклад, в котором нас убедили в том, что проводятся все необходимые мероприятия, чтобы наладить деятельность «Псковпассажравтотранса», погасить долги и дальше построить ее таким образом, чтобы предприятие работало без убытка. Там, где нужно, на убыточных маршрутах, предусмотреть субсидии из областного бюджета, там, где маршруты прибыльные, организовать работу так, чтобы на самом деле была прибыль, чтобы доходы покрывали расходы, не было бы убытка, и, как следствие, не накапливались бы долги. Обещания прозвучали, что делается сейчас конкретно, я сказать не могу. В публичной плоскости это вообще никак не освещается.

Максим Костиков: Да, это парадокс.

Александр Котов: Вообще не понятно, что там происходит. Депутаты Псковского областного собрания же не могут подменять областную власть. Мы же не пойдем на предприятие спрашивать: «Что же вы тут делаете для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему?». В рамках парламентского контроля мы обязательно вернемся к этому вопросу, я думаю, что до конца этого года нужно это сделать, и спросить у органов исполнительной власти области, какие меры предприняты для того, чтобы предприятие работало? В данном случае вопрос даже нужно ставить по другому, чтобы на территории области надлежащим образом предоставлялись транспортные услуги по пассажирским перевозкам.

Максим Костиков: Спасибо, у нас звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.

Радиослушатель: Здравствуйте, уважаемые журналисты, уважаемый представитель власти. Только что был звонок, женщина подняла важный вопрос. Почему вы не вмешиваетесь? В нашем 13 управлении поднялась квартплата на 280 рублей! СОИ какие-то. Ну ладно 100 или 150 рублей, но 280 рублей! Что это за безобразие. Вы для этого и представлены в областное собрание, чтобы проверяли жалобы жителей области. Нехорошо так с людьми обращаться.

Александр Котов: Ну повышение на 280 рублей квартплаты, нужно полагать, что этот тариф повысила управляющая компания.

Максим Костиков: Проблема в том, что люди не всегда понимают детали, и привыкли думать, что власть должна решать их проблемы.

Александр Котов: Совершенно верно. К сожалению, отношение людей и собственников меняется очень медленно. Зачастую приходится слышать такие вопросы, который прозвучал сейчас. Еще раз хочу сказать, что это решение управляющей компании, поднять тарифы за свои услуги. Для того, чтобы контролировать, как и почему это делает управляющая компания, нужно четко рассматривать на собрании собственников эти вопросы. Не знаю, было собрание в этом случае, наверно, было. Нужно на эти собрания ходить и интересоваться у представителей управляющей компании, какие у них затраты, что они собираются делать в рамках содержания имущества собственников, и сколько это стоит. Это должно делаться только с согласия собственников на собрании.

Максим Костиков: Хотелось бы спросить по поводу чиновников, которых у нас сегодня ругают в эфире. Не секрет, что у нас в области одни из самых маленьких зарплат у муниципальных служащих. Тем не менее, решение о том, что нужно повысить зарплаты муниципальным служащим, всегда вызывает у народа характерный гнев: «Это как так! Еще и чиновникам зарплаты поднимать! Да их вообще всех надо к ногтю, чтобы они работали. Они у на не народные, они у нас жируют». Это такое сформировавшееся общественное мнение. Александр Алексеевич, поясните, для чего нужно повышать зарплату муниципальным служащим, и какая ситуация складывается в муниципальной системе управления?

Александр Котов: Для меня несколько удивительная ситуация, вот уже на протяжении нескольких десятков лет точно, в Псковской области у чиновников самая маленькая заработная плата. На поверхность в средствах массовой информации это вышло и обсуждается активно только сейчас. Это всегда было, в Псковской области чиновники всегда получали меньше всех, это всегда был регион, где зарплата муниципальных, государственных гражданских служащих была самой низкой. В результате к чему мы пришли? Мы получили самую серьезную кадровую проблему, которая сейчас еще в большей степени не проявилась, механизм инертный..

Максим Костиков: Но еще аукнется.

Александр Котов: Да, аукнется и очень серьезно в самое ближайшее время.

Максим Костиков: Профессиональный уровень чиновников очень упал.

Александр Котов: Низкая зарплата с одной стороны, а с другой стороны накладывается ситуация, когда чиновников сейчас просто стали шельмовать, обратите внимание, на федеральных телеканалах, в федеральных и региональных СМИ, везде — слово «чиновник» произносится как ругательство, в него закладывается самый что ни на есть негативный подтекст.

Максим Костиков: Абсолютно с вами согласен.

Александр Котов: Вы поймите, что молодые люди, предположим, которые решают, связать ли свою судьбу с государственным и муниципальным управлением, с работой в органах управления для них же это бесследно не проходит, когда такое отношение в обществе к чиновникам и управленцам формируется, это отталкивает людей, которые могли бы себя проявить.

Максим Костиков: Добропорядочных и профессиональных.

Александр Котов: Совершенно верно, добропорядочных и профессиональных людей. Когда у меня есть возможность, я стараюсь выступить на защиту чиновничества, но чтобы они не обвиняли меня в том, что я вроде как себя защищаю. Я же не чиновник на самом деле, я депутат. Депутаты не являются чиновниками, хотя люди особо не разбираются.

Максим Костиков: Гомогенность власти в представлении населения о ветвях и уровнях власти и их полномочиях.

Александр Котов: Все, кто во власти, неважно, депутат ты или не депутат, законодательный орган или представительный, это все чиновники, и по определению все они плохие, мошенники и воры, казнокрады еще. Нельзя этого делать. С этой проблемой сталкивается не только Псковская область, с этой проблемой сталкиваются все на уровне государственного управления. Мне не хотелось бы высказывать резкую критику в адрес федеральных органов, но там то же самое, в министерствах тоже в результате кадрового голода работают не самые профессиональные люди. На самом низком уровне, то есть в муниципальных образованиях, районах и поселениях мы испытываем самый настоящий кадровый голод. Люди, которые могли бы там работать в управлении на этих должностях, они просто туда не идут, и более того, они от этого шарахаются как черт от ладана.

Максим Костиков: Даже от должности главы района.

Александр Котов: Совершенно верно. Как только встает вопрос о зарплате чиновников — это считается непопулярным. Каждый год принимать непопулярные решения нельзя, потому что у нас то одни выборы, то другие выборы, и в связи с этим можно оттолкнуть избирателей. Эти проблемы нужно решать. Во-первых, изменить отношение к чиновничеству, во-вторых, поднимать зарплату и существенно.

Максим Костиков: Спасибо, у нас звонок. Достаточно давно нас ждет радиослушатель. Здравствуйте.

Радиослушатель: Здравствуйте. Александр Алексеевич, у меня много вопросов. По поводу чиновников хочу сказать, вы правы. Никто не хочет там работать шестеренкой. Меня интересует вопрос по кадастровой оценке земли. Она повсеместно завышена в два раза, а где-то в сто раз. Второй вопрос — несоответствие координат GPS земельных участков с выделенными в действительности участками. На этом чиновники и околочиновники греют руки. Прокуратура молчит, люди поневоле стали нарушителями. По Рижскому проспекту сделали хорошую дорогу и поставили знаки 70 км/ч в угоду камерам, зачем?

Александр Котов: Коротко отвечу на каждый вопрос. По поводу кадастровой оценки. Действительно, при проведении кадастровой оценки были допущены ошибки. Этот вопрос мы тоже рассматривали в рамках парламентского часа на сессии областного собрания. Точные сроки назвать не могу, но будет проведена новая кадастровая оценка, она должна соответствовать рыночной стоимости земельного участка, для того, чтобы не ожидать, когда будет в целом по области проведена эта процедура, можно в индивидуальном порядке подать заявление. Есть специальная комиссия, которая принимает решение, соответственно кадастровую оценку можно изменить в частном случае.

По поводу несоответствия координат - такая проблема тоже есть. Это проблема органов исполнительной власти федерального уровня. Они должны об этом заботиться. На приеме граждан я неоднократно слышал такие обращения. Я себе сейчас сделал соответствующие пометки, думаю,что мы посмотрим на это внимательнее, и в рамках контрольных полномочий послушаем, что здесь делается.

По поводу знака на Рижском проспекте не буду ничего комментировать. Там. Наверно, свои соображения были. По крайней мере, работала городская комиссия по безопасности дорожного движения.

Максим Костиков: Спасибо, Александр Алексеевич, к сожалению, наше время подошло к концу, не успел я задать все свои вопросы, много вопросов было от радиослушателей, приходите к нам после выборов, обсудим результаты и посмотрим, все ли так радужно в нашей парии власти. Как говорится, вскрытие покажет.

Александр Котов: Спасибо, обязательно приду, обязательно поговорим.