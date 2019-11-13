Политика

Борьба между Николаем Рыбаковым и Львом Шлосбергом за пост председателя партии ожидается на съезде «Яблока»

Борьба за пост председателя «Яблока» на грядущем съезде ожидается между заместителем председателя партии Николаем Рыбаковым и лидером псковских «яблочников» Львом Шлосбергом. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Выборы нового лидера «Яблока» пройдут на съезде 13-14 декабря. Как сообщает «Интерфакс», Николай Рыбаков сегодня первым заявил о своих планах участвовать в выборах председателя «Яблока».

Сейчас партию возглавляет депутат карельского заксобрания Эмилия Слабунова, она была избрана на пост председателя «Яблока» в конце 2015 года. Она пока не заявляла о планах выдвинуть свою кандидатуру на новый четырехлетний срок.

Отметим, сегодня председатель партии «Яблоко», депутат Законодательного Собрания Республики Карелия Эмилия Слабунова и член Федерального политкомитета партии, Заслуженный юрист России Елена Дубровина прибыли в Псковскую область с трехдневным визитом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в субботу, 16 ноября, Эмилия Слабунова и Елена Дубровина примут участие в работе конференции, посвященной 25-летию основания псковского «Яблока», которая пройдет в Пушкиногорском районе.

Итоги работы псковского «Яблока» за 25 лет и отдельно в 2019 году подведет на совещании председатель псковского «Яблока», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг. Эмилия Слабунова выступит перед участниками конференции с сообщением об отношениях партии и гражданского общества. Елена Дубровина, работавшая в 1999-2016 годах членом ЦИК РФ, расскажет о концепции реформы избирательного законодательства России. Команда псковского «Яблока» обсудит также задачи политической работы на 2020 и 2021 годы.