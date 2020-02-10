Политика

«Армрестлинг»: Елена Полонская против Григория Турчина. ВИДЕО

Сегодня, 14 февраля, гостями очередного выпуска программы «Армрестлинг» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стали глава Пскова, заместитель секретаря регионального отделения «Единая Россия» Елена Полонская и председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы Григорий Турчин.

Напомним, в конце января текущего года решением депутатов-единороссов Псковской городской Думы Григорий Турчин был исключен из фракции.

Сегодня в рамках программы «Армрестлинг» они публично выяснили отношения по поводу накопившихся взаимных обвинений.