Новоржевские депутаты опять поставили «неуд» главе района Софье Пугачевой

Деятельность главы Новоржевского района Софьи Пугачевой за 2019 год вновь получила неудовлетворительную оценку депутатов. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, такое решение принято 1 июня на 27-й сессии Собрания депутатов Новоржевского района.
Было принято решение о внесении поправки в направленный главой проект решения по вопросу об ее отчете. Согласно внесенной поправке, работа главы района была признана неудовлетворительной с даты вступления ее в должность. За принятие данной поправки проголосовало 10 депутатов. Тем самым районное собрание признало работу главы Новоржевского района за 2019 год со дня вступления ее в должность неудовлетворительной.
Напомним, депутаты Новоржевского района ранее уже принимали аналогичное решение в отношении главы района, избранной в сентябре 2018 года от партии «Яблоко». 27 марта текущего года депутаты большинством голосов вынесли неудовлетворительную оценку ее деятельности, объяснив это принятием Софьей Пугачевой некомпетентных решений: потеря районом физкультурно-оздоровительного комплекса по вине администрации, ухудшение качества муниципальных дорог, новая кадровая политика Софьи Пугачевой и нежелание идти на контакт с районным Собранием депутатов и жителями.
8 сентября 2019 года кандидат от «Яблока», домохозяйка, депутат районного Собрания Софья Пугачева победила на выборах главы Новоржевского района, набрав 45,95% (1662 голоса). Кандидат от «Единой России», заместитель главы муниципалитета Сергей Мезенцев (45,06%, 1630 голосов) занял второе место.