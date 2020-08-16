Политика

Александр Козловский: Трехдневное голосование на выборах позволит избежать вспышек коронавируса

К трехдневному голосованию на выборах я отношусь положительно, заявил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский сегодня, 20 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Александр Козловский считает, что в условиях пандемии коронавируса не следует забывать о мерах безопасности во время голосования. «Мы должны в условиях пандемии обезопасить наших граждан. Трехдневное голосование - это возможность не создавать столпотворение на избирательных участках», - высказал мнение депутат.

Секретарь регионального отделения партии отметил, что скоро начнется предвыборная кампания, и выразил надежду, что кандидаты от «Единой России» победят, будут активно работать с гражданами и решать их проблемы.