Политика

В Пскове стартует форум кандидатов в депутаты от «Единой России»

В Пскове стартует форум кандидатов в депутаты органов местного самоуправления от партии «Единая Россия» - «Партия полезных дел». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 4 сентября в Большом концертном зале филармонии собрались кандидаты в депутаты и сторонники партии из «северных» районов региона.

На входе в филармонию участников встречают волонтеры с флагами «Единой России». Они также проводят термометрию, обработку рук антисептиком и обеспечивают защитными масками.

В фойе можно ознакомиться с выставкой плакатов «Партийные проекты в регионе», а также получить спецвыпуск партийной газеты «Единомышленник» - «Действие».

Основные спикеры сегодняшнего мероприятия - губернатор Псковской области Михаил Ведерников, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы России Александр Козловский и председатель областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Котов.

Напомним, форум для партийцев «южных» территорий Псковской области прошел двумя днями ранее в Великих Луках.