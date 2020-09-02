Политика

Александр Козловский: Итог деятельности «Единой России» - миллионы рублей, вложенные в Псковскую область

Итог деятельности «Единой России» - миллионы рублей, вложенные в Псковскую область, заявил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр на форуме кандидатов в депутаты ОМСУ от партии. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Все остальные партии дружно нас критикуют, они это делают хорошо, а некоторые просто хорошо говорят, но не могут похвастаться конкретными делами: новыми дорогами, парками, ФАПами, детскими садами и площадками, волонтерским и патриотическим движением. Жители области видят усилия нашей партии в социальной сфере и бизнесе, видят, как вы щедро отдаете себя общественной жизни, чтобы сделать города и поселки более комфортными и безопасными, поэтому большинство голосует за нас, за партию "Единая Россия"», - подчеркнул он.

«Итог нашей работы — миллионы рублей, вложенных в развитие Псковской области, и в этом заслуга губернатора и всех, кто сидит в этом зале. Часто мы слышим, что это не партпроекты, а средства бюджета, но те, кто так говорят, понимают, что именно губернатор обивает пороги, выбивая деньги для региона, именно депутаты Госдумы отстаивают интересы региона в комиссиях и комитетах, а депутаты областного Собрания принимают бюджет региона, а губернатор с главами реализует его», - подчеркнул Александр Козловский.

По его словам, президент создал единую и эффективную вертикаль власти. «Там, где она реально работает, у людей намного больше возможностей решить текущие хозяйственные вопросы. Только наличие слаженного механизма позволило нам эффективно, без больших потерь пройти экономические и хозяйственные трудности. Вместе мы прошли охватившую всю планету пандемию. Прошли не до конца, нам все еще надо сохранять бдительность, но через кризис мы прошли. Именно члены партии «Единая Россия» стали главной опорой для жителей», - отметил депутат Госдумы.

«Мы понимаем, что проблем много, но эффективность работы партии видна во всем», - добавил Александр Козловский и пожелал каждому кандидату победы, сил и упорства. «Только за единороссами так много полезных дел для ваших районов. Вы самая сильная, талантливая, эффективная и профессиональная команда», - заключил он.