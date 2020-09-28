Политика

В свое время губернаторы спасли союз Белоруссии и России - Александр Лукашенко

В свое время российские губернаторы спасли союз Белоруссии и России. Таким мнением поделился сегодня президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с губернатором Псковской области России Михаилом Ведерниковым. Как сообщает Белта, глава союзного государства заявил, что Беларусь и Россия договорились активизировать региональное сотрудничество.



Фото: информационное агентство «Белта»

«Мы договорились с президентом России, что активизируем региональное сотрудничество. Это очень важно, потому что (часто об этом говорю, практически каждому губернатору) в свое время губернаторы спасли союз Беларуси и России. Еще во время позднего Бориса Ельцина, когда этот союз никому не нужен был. И только губернаторы, напрямую пойдя на отношения с Беларусью, сохранили и спасли этот союз», - отметил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси пояснил, что в знак благодарности за это он всегда находит время, чтобы встретиться с российскими губернаторами и обсудить комплекс вопросов во взаимоотношениях.

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Александр Лукашенко отметил, что регулярно встречается с главами российских регионов и в эти дни у него состоялось уже несколько таких встреч. Губернаторы вместе с делегациями из различных областей России приехали в Беларусь на форум регионов.