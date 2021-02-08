Политика

Депутаты не видят заслуг главы Пустошкинского района в решении вопроса с хлебокомбинатом

Депутат Пустошкинского районного Собрания Светлана Банькова не видит заслуги главы муниципалитета Светланы Васильковой в решении вопроса с местным хлебокомбинатом. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Депутаты встречались с директором Псковского хлебокомбината Виктором Почерниным, и я поняла, что это была его инициатива обратиться к руководству района. Информацию о ситуации с хлебокомбинатом он почерпнул не от главы района, а из социальных сетей. Поэтому, я считаю, что никакой заслуги Светланы Романовны здесь нет», - высказала свое мнение Светлана Банькова.

В декабре на сессии депутаты впервые услышали о возможности заключения договора с хлебокомбинатом. Администрация не предоставила никаких документов о сделке. По словам Светланы Баньковой, со стороны администрации района абсолютно ничего не было подготовлено для рассмотрения вопроса на декабрьской сессии, поэтому тогда депутаты отказались поддержать ее предложение. После встречи в Пскове с инвестором - директором Псковского хлебокомбината Виктором Почериным ситуация «стала выглядеть по-другому», отметила собеседница издания.

«Депутаты не против этой сделки, развития района и продажи хлебокомбината. Но хотелось увидеть документы, чтобы подстраховать наших людей от каких-то необдуманных действий», - подчеркнула Светлана Банькова.

Глава района Светлана Василькова не проинформировала должным образом депутатов при рассмотрении вопроса о судьбе ООО «Пустошкинский хлебокомбинат», считает председатель районного Собрания Дмитрий Зарембо. По его словам, из-за нехватки информации и недостаточной проработки предложения со стороны администрации депутатам пришлось самостоятельно разбираться в важном вопросе и встречаться с инвестором в Пскове.

Дмитрий Зарембо уточнил, что в первый раз вопрос не был включен в повестку дня и рассматривался в качестве дополнительного. Депутатов заранее не ознакомили с проектом решения, не представили никаких документов - ни проектов договоров, ни пояснений, ни расчетов. В связи с чем у них возникло много закономерных вопросов, продолжил председатель районного Собрания.

«Администрация путалась с ответами, то ли будут возвращаться эти деньги, то ли не будут. Ответы были недостаточные и противоречивые, если не сказать странные. Я, как и ряд других депутатов, не стал голосовать вслепую», - объяснил свою позицию Дмитрий Зарембо.

Желая разобраться в ситуации, представители Собрания встретились с руководством Псковского хлебокомбината. «Выяснилось, что предварительные договоры существуют, а нам сказали, что их нет. Глава района на сессии сказала, что их нет, а они есть», - рассказал он и добавил, что после разговора в руководством хлебокомбината депутаты согласились с необходимостью поддержать предложенное решение. «Мы понимаем, что надо выдавать зарплату работникам, что Виктор Иванович Почернин собирается использовать предприятие в производственных целях, и мы дали согласие», - отметил Дмитрий Зарембо.

Собрание депутатов Пустошкинского района предложило главе района информировать депутатов о ходе реализации сделки.

Напомним, районное Собрание дало согласие на передачу в залог Псковскому хлебокомбинату доли в уставном капитале ООО «Пустошкинский хлебокомбинат». Между предприятиями будет заключен договор целевого займа с целью погашения долгов по зарплате перед работниками Пустошкинского хлебокомбината.