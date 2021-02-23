Политика

Андрей Карпов исключен из состава Избирательной комиссии Псковской области

Андрей Карпов освобожден от обязанностей члена избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса до истечения срока полномочий. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников. Ранее Андрей Карпов написал заявление о сложении своих полномочий.

Сбор предложений по кандидатуре члена комиссии с правом решающего голоса в состав избирательной комиссии Псковской области должен быть проведен до 15 марта.

В конце января стало известно, что Андрей Карпов покидает пост руководителя регионального исполкома Псковского областного отделения партии «Единая Россия» в связи с переходом на работу в ЦИК партии. Новым руководителем РИК стал Максим Адамчук.