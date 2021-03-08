Политика

Я стараюсь не давать далекоидущих обещаний - Алексей Севастьянов

Депутат Псковского областного Собрания, зампредседателя комитета по законодательству и местному самоуправлению, замруководителя фракции «Единой России» Алексей Севастьянов старается не давать далекоидущих обещаний. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя недавнюю инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина юридически закрепить предвыборные обещания депутатов.

«Лично я приветствую такую инициативу. На мой взгляд, это правильно. Потому что хотелось бы, чтоб каждый депутат, идя на выборы, понимал, как работает в целом вся система законодательной власти и не давал пустых обещаний», - отметил гость студии.

Если инициатива Вячеслава Володина будет поддержана, депутатам, по его мнению, станет проще работать, а также можно будет строже спрашивать с исполнительной власти в плане выполнения наказов избирателей, «если обещания, которые давались депутатами в ходе избирательной кампании и в ходе работы, логичны и актуальны, а не просто взяты с воздуха».

В то же время Алексей Севастьянов высказал мнение, что «части депутатов, которые просто обещают светлое будущее или, наоборот, мрачное, следует еще раз подумать, прежде чем что-то говорить».

«Я стараюсь не давать далекоидущих обещаний. Те вопросы, которые стоят на моем округе, весьма земные и житейские. Работы хватает в текущем моменте, и в будущем обещания вполне выполнимы. А если я понимаю, что какие-то вещи нерешаемы, я их и не обещаю», - заключил гость студии.