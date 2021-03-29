Политика

В ТИК города Пскова избрали нового секретаря

В Территориальной избирательной комиссии города Пскова избрали секретаря и внесли изменения в составы участковых комиссий. Об этом сообщается в официальной группе «ТИК города Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».



Фото здесь и далее: официальная группа «ТИК города Пскова» в социальной сети «ВКонтакте»

Большинством голосов (10 из 14) по результатам тайного голосования секретарем Территориальной избирательной комиссии города Пскова избрали Татьяну Семенову.

Татьяна Семенова является членом ТИК с 2009 года, в состав комиссии ее предложили в региональном отделении политической партии «Справедливая Россия».

Напомним, 4 марта экс-председателя ТИК Псковского района Анну Садовникову назначили членом ТИК города Пскова с правом решающего голоса, а следующим решением – председателем комиссии. На этом посту она сменила Владимира Кротова.