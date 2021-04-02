Политика

Общественная палата и партия пенсионеров в Псковской области подписали соглашение

Общественная палата Псковской области и региональное отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Псковской области заключили соглашение о сотрудничестве в наблюдении за проведением выборов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе палаты.

Председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах и председатель правления регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Псковской области Михаил Иванов обсудили вопросы подготовки наблюдателей на предстоящих в сентябре 2021 года выборах в Госдуму и Псковское областное Собрание депутатов.

Михаил Иванов проинформировал, что региональное отделение партии пенсионеров планирует направить своих наблюдателей на избирательные участки Псковской области.

Анатолий Мультах отметил, что Общественная палата Псковской области при поддержке Общественной палаты России и Независимого общественного мониторинга в регионе организует процесс обучения наблюдателей, в котором смогут принять участие в том числе наблюдатели от партии пенсионеров.