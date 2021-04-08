Политика

Стартовал основной день досрочных выборов главы Порховского района

Стартовал основной день досрочных выборов главы Порховского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, для проведения выборов было сформировано 24 избирательных участка. Они будут работать с 8.00 до 20.00. Кроме того, по заявлениям избирателей предусмотрено голосование на дому.

УИК №530

Всего в выборах главы имеют право принять участие 16 790 избирателя. 168 из них проголосовали досрочно в период с 31 марта по 14.00 10 апреля.

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции при входе на участки будет проводиться обязательная термометрия. Все члены избирательных комиссий, сотрудники полиции, задействованные в охране правопорядка на участках, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты — защитными масками, перчатками и антисептиками. Всем избирателям будут выдаваться защитные маски.

На всех участках будет осуществляться видеонаблюдение в целях обеспечения открытости и гласности деятельности избирательных комиссий. Кроме того, общественный контроль за ходом голосования сегодня будут осуществлять наблюдатели от Общественной палаты Псковской области и представители общественной организации «Наблюдатели Петербурга».

Напомним, досрочные выборы главы Порховского района проходят в связи со смертью прежнего главы Виктора Степанова. На вакантный пост претендуют 6 кандидатов: