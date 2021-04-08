Политика

Бабочка и кот «проголосовали» на выборах главы Порховского района

Порховичи активно приходят на избирательные участки, чтоб проголосовать на выборах главы Порховского района.

УИК №524

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, избиратели приходят на участки целыми семьями. Так, жительница деревни Пуково с ранних лет приобщает детей к выборам. Сегодня на избирательный участок №542 она пришла со своей 11-летней дочерью. «Я часто хожу с мамой по делам. Пришла на выборы, потому что это важное событие, и я захотела принять в нем участие», - рассказала девочка.

А еще с самого утра на этом участке царит весеннее настроение. «На улице яркое солнце и звонкое пение птиц, а сам участок навестила бабочка», - отмечают сотрудники УИК.

УИК №542

А на одном из участков маршрута УИК №531 проголосовать захотел пушистый кот.