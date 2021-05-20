Политика

О газификации и строительстве экотехнопарка говорили коммунисты на встрече с главой региона

Вопросы газификации региона и решения мусорной проблемы стали темами обсуждения на встрече фракции КПРФ с губернатором Михаилом Ведерниковым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Вице-спикер Анатолий Копосов отметил, что в рамках госпрограммы газификации готовятся изменения в федеральное законодательство, и усомнился, не будет ли действующий региональный закон помехой в реализации планов по подведению газа.

«В нашем законе есть требование об участии в софинансировании газификации не менее 75 процентов квартир многоквартирного дома или не менее чем 75 процентов жилых домов индивидуального жилищного фонда соответственно. Наверное, надо приостанавливать действие, - обратил внимание депутат. – И еще меня насторожили слова Миллера, что будет выполнена сетевая газификация – много вопросов в связи с этим. Есть ли ясность, кто и за что будет отвечать?». Также парламентарий поинтересовался, участвовала ли Псковская область в формировании предложений в федеральную программу газификации.

По словам губернатора, все мероприятия по газификации будут отражены в программе. «Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы был межрегиональный или даже федеральный оператор. Что касается другой части вопроса, то мы не то что участвовали в разработке программы, а с нас по большому счету все и началось», - сказал глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, программа, которая есть на сегодняшний день, достаточно сбалансирована – принципиально ничего менять не придется, но, в случае необходимости, действующие положения можно будут «докрутить».

На вопрос о необходимости корректировки регионального законодательства коллеге ответил спикер областного Собрания Александр Котов: «Областной закон действует в той ситуации, в которой мы находимся сейчас. Будут приняты соответствующие федеральные решения, о том, что газ до границы земельного участка проводится без привлечения средств граждан. Соответственно, мы свой закон подкорректируем и сделаем это достаточно быстро, поэтому наш закон точно никакой помехой не станет».

Лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко задал губернатору вопрос о строительстве предприятия по переработке бытовых отходов. «Есть ясность по срокам и организации полигонов в Дновском и Палкинском районах?» - спросил депутат.

«Мусороперерабатывающий завод мы не планируем строить абсолютно точно. Сортировка – да, - ответил губернатор. – Что касается строительства полигонов, действительно, как одна из площадок рассматривается Палкинский район. Но здесь тоже нужно четко понимать: о чем идти разговаривать с людьми, если сейчас еще не готовы результаты экспертизы – можно там строить или нет».

Михаил Ведерников призвал к поэтапности. Говоря о строительстве экотехнопарка, губернатор подчеркнул, что «это не свалка, не помойка, а современное производство, отвечающее всем экологическим требованиям», и пояснил, что возможных мест для размещения такой площадки в регионе не так много. «В любом случае, это не будет космическая планета – спутник Псковской области. Это все равно будет один из районов области», - добавил глава региона.

Губернатор обратился к депутатам-коммунистам: «Пользуясь случаем, я хочу обратиться к вам как к оппозиционной партии – прошу в этой ситуации людей не подогревать, а совместно поработать и найти оптимальное решение».

Также в ходе встречи коммунисты обсудили с губернатором вопросы строительства подземного водозабора в Пскове, а также работу коммунальных служб и управляющих компаний.