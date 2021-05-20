Политика

Александр Козловский: Дистанционное голосование за участников праймериз пройдет открыто и прозрачно

В предварительном голосовании «Единой России» через портал госуслуг ничего нельзя подмешать. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

По его словам, партия пропагандирует «историю открытости и прозрачности» выборов. Это касается как традиционного голосования, когда избиратели голосуют за того или иного кандидата, придя на участок, так и дистанционного голосования - через портал госуслуг.

«Что касается удаленного голосования, то там ничего не возможно подмешать. Здесь тоже все прозрачно и открыто. В принципе, мы всегда пропагандируем именно эту историю открытости и прозрачности», - пояснил гость студии.

Проконсультироваться по вопросам участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание можно в любом отделении партии на территории региона, а также в общественных приемных партии в Пскове и Великих Луках.

Напомним, Псковское региональное отделение «Единой России» зарегистрировало 108 участников предварительного голосования. Из них 13 - по выбору кандидатов в Государственную Думу и 95 - в региональный парламент. Почти половина участников ПГ по выборам кандидатов в Госдуму — беспартийные.

Всего на участие в процедуре подано 7 636 заявлений. Почти 35% участников предварительного голосования – молодые люди до 35 лет, а средний возраст кандидатов – 41 год.

Регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании продлится до 28 мая. Сама процедура голосования пройдет с 24 по 30 мая. Итоги голосования по отбору кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание будут подведены в течение двух дней, отметил Александр Козловский, а итоги праймериз по линии Госдумы определит партийный съезд.

Напомним, для проведения праймериз в Псковской области откроют 119 участков.