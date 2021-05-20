Политика

В Псковской области откроют 119 участков для проведения праймериз «Единой России»

Предварительное голосование «Единой России» в Псковской области начнется с 24 мая и продлится до 30 мая. Голосование будет проходить в электронном формате на сайте. Чтобы стать выборщиком, нужно до 28 мая зарегистрироваться на этом сайте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«"Единая Россия" – единственная партия, которая проводит предварительное голосование. Его цель – выбрать достойных кандидатов, которые пойдут на выборы в Государственную Думу и Псковское областное Собрание», - пояснили в региональном отделении партии.

В Псковской области у избирателей также будет возможность проголосовать традиционным способом – придя на участки предварительного голосования. 119 участков предварительного голосования откроются 30 мая и будут работать с 8.00 до 20.00 .

Принять участие в предварительном голосовании можно будет на участке, который закреплен за местом регистрации избирателя, для этого необходимо будет предъявить паспорт.

Перечень помещений участковых счетных комиссий предварительного голосования 2021 года на территории Псковской области:

1 Бежаницкий район

2 Великолукский район

3 Гдовский район

4 Дедовичский район

5 Дновский район

6 Красногородский район

7 Куньинский район

8 Локнянский район

9 Невельский район

10 Новоржевский район

11 Новосокольнический район

12 Опочецкий район

13 Островский район

14 Палкинский район

15 Печорский район

16 Плюсский район

17 Порховский район

18 Псковский район

19 Пустошкинский район

20 Пушкиногорский район

21 Пыталовский район

22 Себежский район

23 Стругокрасненский район

24 Усвятский район

25 Псков

26 Великие Луки