Политика

Более 1 млн избирателей приняли участие в праймериз «Единой России» в онлайн-формате

Более миллиона избирателей по всей стране приняли участие в электронном предварительном голосовании «Единой России» 24 мая. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии.

«DDoS-атаки на сайт процедуры (http://pg.er.ru/) не повлияли на ее ход. Все данные сохранены», - говорится в сообщении.

Среди регионов, где жители голосуют наиболее активно: Свердловская, Московская, Кемеровская, Новосибирская, Рязанская области и Краснодарский край.

Напомним, предварительное голосование в онлайн-формате стартовало 24 мая. Возможность стать избирателем есть у всех желающих до 28 мая включительно. Для этого нужно пройти верификацию на портале Госуслуг. Выбрать своего кандидата в Госдуму и на выборы регионального или местного уровня можно до 30 мая включительно.