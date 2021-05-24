Политика

В Псковской области стартовали праймериз «Единой России» в онлайн-формате

Предварительное голосование «Единой России» в онлайн-формате по отбору кандидатов на сентябрьские выборы в Госдуму, а также региональные и муниципальные органы власти стартовало сегодня, 24 мая. Голосовать в онлайн-режиме можно по 30 мая включительно.

Выбрать своего кандидата в Госдуму сможет каждый зарегистрированный на территории РФ избиратель. Для этого нужно пройти верификацию на портале Госуслуг. Регистрация продлится до 28 мая.



119 участков предварительного голосования откроются 30 мая и будут работать с 8.00 до 20.00.

Псковское региональное отделение «Единой России» зарегистрировало 108 участников предварительного голосования. Из них 13 - по выбору кандидатов в Государственную Думу и 95 - в региональный парламент. Почти половина участников ПГ по выборам кандидатов в Госдуму — беспартийные.

Всего на участие в процедуре подано 7 636 заявлений. Почти 35% участников предварительного голосования – молодые люди до 35 лет, а средний возраст кандидатов – 41 год.

Выдвижение на предварительное голосование проходило с 15 марта и завершилось 14 мая.

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Итоги голосования по отбору кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание подведут в течение двух дней, а итоги праймериз по линии Госдумы определит партийный съезд.

«Единая Россия» является единственной российской партией, которая на протяжении почти десяти лет проводит такую процедуру.