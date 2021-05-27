Политика

Почти 5 млн человек приняли участие в электронном предварительном голосовании «Единой России»

Предварительное голосование «Единой России», которое в этом году впервые проходит в электронном формате по всей стране, завершится 30 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, за первые четыре дня в нем уже приняли участие почти 5 млн человек.

Эксперты считают, что партия создала удобную инфраструктуру для проведения дистанционного электронного голосования: еще до окончания процедуры в ней уже приняли участие в четыре раза больше избирателей, чем, к примеру, на всероссийском тестировании, которое в середине мая организовал Центризбирком. Тогда проголосовало 1,2 млн человек.

Директор регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников считает, что процедура популярна благодаря тому, что россияне любят использовать и пробовать новые технологии. «При помощи электронной процедуры можно не спеша узнать о кандидатах, ознакомиться с их программой на платформе, найти дополнительную информацию о них. А когда мы приходим просто на избирательный участок – нам дают бюллетень. И мы, как правило, остаемся с ним один на один», – сказал он.

Количество участников электронного предварительного голосования «Единой России» позволяет говорить о том, что процедура действительно повлияет на ход думской кампании, высказал мнение генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

«Интерес к предварительному голосованию вполне можно назвать очень высоким. Более 7 млн зарегистрировавшихся избирателей. Это уже 7% от количества избирателей в России. Можно прогнозировать в целом более значительный, чем в 2016 году, масштаб принявших участие в голосовании, и его большее влияние на ход избирательной кампании. Целый ряд конфликтов элит в регионах будут разрешены с помощью этой процедуры», – подчеркнул эксперт.

«В Псковской области по данным на 28 мая более 21 тысячи избирателей уже приняли участие в предварительном голосовании "Единой России" по определению кандидатов от партии на выборы в Государственную Думу и региональный парламент. Всего в качестве выборщиков на сайте предварительного голосования зарегистрировались более 23, 5 тысяч человек. Таким образом, уже около 90% зарегистрированных избирателей сделали свой выбор», - отметил член регионального оргкомитета предварительного голосования, руководитель регионального исполкома партии Максим Адамчук.

Жители Псковской области смогут проголосовать и на счетных участках по месту регистрации. В регионе 30 мая откроются 119 участков предварительного голосования. Процедура пройдет с соблюдением всех эпидемиологических норм и требований. На все участки уже переданы средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), санитайзеры для членов комиссий и избирателей. Кроме того, все участки обеспечены бесконтактными термометрами.

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В процедуре предварительного голосования зарегистрированы 127 кандидатов (16 из них претендуют на выдвижение в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ, 111 - в Псковское областное Собрание депутатов). Во внутрипартийном голосовании принимают участие люди из разных сфер: военнослужащие, учителя, медики, спортсмены, представители других уважаемых профессий. При этом, 60% участников внутрипартийного голосования по выборам кандидатов в Госдуму — беспартийные или сторонники партии, совершенно новые лица в политике.

Предварительное голосование «Единой России» продлится до 30 мая. В нем могут принять участие избиратели, зарегистрировавшиеся на официальном сайте процедуры pg.er.ru до полуночи 28 мая по местному времени. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.