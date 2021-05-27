Политика

Александр Козловский: Считаем недопустимым любые формы принуждения к голосованию

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский заявил о том, что считает недопустимым любые формы принуждения к голосованию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Комментировать информацию о том, что и кто говорит в Telegram-каналах, сложно, - отметил Александр Козловский, говоря о распространяемой в Telegram информации о склонении жителей региона к участию в предварительном голосовании «Единой России». - Но мы считаем недопустимым любые формы принуждения к голосованию. По каждому случаю подобной жалобы мы будем подробно разбираться и принимать жесткие меры. Для нас главное – открытость и прозрачность процесса».

Депутат рассказал о том, что делает региональное отделение партии «Единая Россия» по цифровым форматам голосования и госуслугам.

«Мы очень активно работали и продолжаем работать по привлечению людей на портал Госуслуги, чтобы они имели возможность проголосовать дома, со своих мобильных устройств, - сообщил он. - Это крайне важная задача, и мы гордимся тем, что смогли проинформировать самый широкий круг людей о том, какие возможности перед ними открываются, если они верифицируются на госуслугах. И, конечно, мы рады, что смогли создать условия для того, чтобы кандидатов от партии выбирали все жители региона, а не только наши однопартийцы. Это крайне важная задача».

Кроме того, партия вместе с Минстроем активно информировала и агитировала людей голосовать за объекты благоустройства. «И по этому проекту мы тоже агитируем делать это через портал госуслуг. Это особенно важная задача, потому что мы как партия убеждены, что только привлекая граждан к процессу принятия решений по вопросам благоустройства можно сформировать действительно комфортную для жизни среду в наших населенных пунктах, в скверах и дворах», - объяснил Александр Козловский



«И, конечно, мы очень много трудились в части информирования партийцев о тестировании дня электронного голосования, которое проводилось в нашем регионе по линии Центральной избирательной комиссии РФ», - подчеркнул он.

Александр Козловский рассказал, что сегодня во всем мире приходят к внедрению алгоритмов электронного голосования на выборах. «Это будущее, и мы, как партия, верим, что это откроет новые возможности для наших граждан, привлечет на голосование молодежь и сделает систему контроля максимально жесткой и максимально прозрачной», - сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что партия «Единая Россия» будет поддерживать все проекты, которые «открывают для людей новые цифровые возможности, которые позволяют людям не только высказывать свое мнение, но усилить голос каждого, чтобы все непосредственно влияли на процесс принятия решений».

«К сожалению, некоторые считают эти возможности лишними и не хотят ими пользоваться. Мне кажется, что отказ от электронных форм голосования - это отказ от ответственной гражданской позиции», - добавил Александр Козловский.