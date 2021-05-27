Политика

В Псковской области зафиксировали единичные замечания во время предварительного голосования

Лишь единичные замечания во время предварительного голосования «Единой России» зафиксировали в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

По словам члена регионального оргкомитета предварительного голосования, руководителя регионального исполкома партии Максима Адамчука, в региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования не поступило ни одной письменной жалобы от избирателей, но несколько замечаний поступили в ситуационный центр по телефону.

«Поступила единичная претензия на выдачу неправильно оформленных бюллетеней на одном из счетных участков. Мы сразу отреагировали на нее: проверили бланки для голосования на этом участке и не нашли никаких нарушений. Бюллетени были оформлены правильно, - рассказал он. - Кроме того, по телефону было высказано устное замечание на плохое соблюдение санитарных требований на одном из счетных участков. Мы выехали на место и увидели, что санитарно-эпидемиологические требования на указанном участке соблюдаются в полной мере: члены комиссии находились на участке в защитных масках и перчатках, на входе проводилась бесконтактная термометрия, затем избирателям предлагали воспользоваться санитайзером для обработки рук, а также выдавали защитные маски и перчатки».

Максим Адамчук также отметил, что специалисты ситуационного центра «Единой России» фиксировали обращения, связанные с уточнением адреса их избирательного участка.

«Предварительное голосование на всех 119 избирательных участках региона проходит в спокойном режиме. Явка хорошая, люди понимают, что от них зависит, кто представит регион на выборах в Государственную Думу от партии в сентябре, кого выдвинет партия на выборы в региональный парламент», - добавил он.

Добавим, что в Псковской области по состоянию на 18.00 по московскому времени явка на предварительном голосовании составила 17% от общей численности избирателей.

Напомним, жители региона имеют возможность выбрать кандидатов от «Единой России», которые представят партию на выборах в Госдуму и в Псковское областное Собрание.

В Псковской области 30 мая открыты 119 участков для очного голосования во всех муниципальных образованиях. Счетные участки будут работать до 20.00. На каждом обеспечено строгое соблюдение всех санитарных норм. Все счетные комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты и санитайзерами, а также проведен инструктаж на предмет соблюдения санитарных требований.

Напомним, параллельно с проведением офлайн-голосования до 20:00 по местному времени, зарегистрированные избиратели смогут сделать свой выбор на сайте.

Электронное предварительное голосование завершится одновременно с очным. Подсчет результатов начнется 30 мая в 21:00 по московскому времени. Окончательные итоги подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампании регионального уровня в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.