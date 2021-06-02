В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 100 тысяч псковичей

Псковичи выбрали кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Государственную Думу и региональный парламент. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», подведены окончательные итоги предварительного голосования «Единой России» в Псковской области. Они опубликованы на официальном сайте внутрипартийных выборов pg.er.ru.
Всего проголосовали 100 612 жителей региона. Явка на предварительном голосовании составила 19,37% от общей численности избирателей.
Победителем предварительного голосования по выборам в Госдуму по одномандатному округу стал Александр Козловский с результатом 79,36%. Предварительное голосование по выборам в Госдуму по списку выиграл руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Борисов, он набрал почти 70% голосов.
Рекордсменом по числу набранных голосов в предварительном голосовании по определению кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание стал председатель регионального парламента Александр Котов - более 86,4%.
Вместе с ним более 80% голосов набрали помощник секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян и директор Великолукской гимназии имени С. В. Ковалевской Татьяна Фомченкова.
Праймериз по выборам в региональный парламент в одномандатных округах и территориальных группах партийного списка соответственно выиграли:
Избирательный округ №1
Алексей Севастьянов
Дмитрий Алекминский
Избирательный округ № 2
Елена Лунгу
Юлия Лысова
Избирательный округ №3
Александр Братчиков
Алексей Кириллов
Избирательный округ №4
Юрий Сорокин
Алексей Форш
Избирательный округ №5
Татьяна Фомченкова
Дмитрий Белюков
Избирательный округ №6
Елена Даньшова
Виталий Андреев
Избирательный округ №7
Владимир Кузь
Николай Тесля
Избирательный округ №8
Александр Котов
Геннадий Григорьев
Избирательный округ №9
Армен Мнацаканян
Андрей Михайлов
Избирательный округ №10
Виктор Остренко
Наталья Мельникова
Избирательный округ №11
Игорь Дитрих
Виктор Антонов
Избирательный округ №12
Андрей Козлов
Олег Савельев
Избирательный округ №13
Виктор Иващенко
Дарья Козьякова