Политика

В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 100 тысяч псковичей

Псковичи выбрали кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Государственную Думу и региональный парламент. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», подведены окончательные итоги предварительного голосования «Единой России» в Псковской области. Они опубликованы на официальном сайте внутрипартийных выборов pg.er.ru.

Всего проголосовали 100 612 жителей региона. Явка на предварительном голосовании составила 19,37% от общей численности избирателей.

Победителем предварительного голосования по выборам в Госдуму по одномандатному округу стал Александр Козловский с результатом 79,36%. Предварительное голосование по выборам в Госдуму по списку выиграл руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Борисов, он набрал почти 70% голосов.

Рекордсменом по числу набранных голосов в предварительном голосовании по определению кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание стал председатель регионального парламента Александр Котов - более 86,4%.

Вместе с ним более 80% голосов набрали помощник секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян и директор Великолукской гимназии имени С. В. Ковалевской Татьяна Фомченкова.

Праймериз по выборам в региональный парламент в одномандатных округах и территориальных группах партийного списка соответственно выиграли:

Избирательный округ №1

Алексей Севастьянов

Дмитрий Алекминский

Избирательный округ № 2

Елена Лунгу

Юлия Лысова

Избирательный округ №3

Александр Братчиков

Алексей Кириллов

Избирательный округ №4

Юрий Сорокин

Алексей Форш

Избирательный округ №5

Татьяна Фомченкова

Дмитрий Белюков

Избирательный округ №6

Елена Даньшова

Виталий Андреев

Избирательный округ №7

Владимир Кузь

Николай Тесля

Избирательный округ №8

Александр Котов

Геннадий Григорьев

Избирательный округ №9

Армен Мнацаканян

Андрей Михайлов

Избирательный округ №10

Виктор Остренко

Наталья Мельникова

Избирательный округ №11

Игорь Дитрих

Виктор Антонов

Избирательный округ №12

Андрей Козлов

Олег Савельев

Избирательный округ №13

Виктор Иващенко

Дарья Козьякова