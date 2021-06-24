Политика

Дмитрий Михайлов: После выборов КПРФ готова создать коалицию левых сил

КПРФ после выборов готова создать коалицию левых сил. Об этом сообщил секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 25 июня.

«По моей информации, после выборов мы готовы создать коалицию левых сил», - отметил он и не исключил, что в нее может войти партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Дмитрий Михайлов рассказал, что на недавнем Съезде КПРФ присутствовал руководитель общественного движения «За новый социализм» Николай Платошкин. «Это очень хорошо, потому что за ним очень большое количество людей, готовы и стремятся поменять власть, идти по пути обновления социализма. В том числе в Псковской области довольно плодотворно работаем с этим движением», - продолжил он.

По словам политика, было рекомендовано выдвинуть беспартийных руководителей движения «За новый социализм» на выборы в региональный парламент по четвертому округу.

Дмитрий Михайлов добавил, что сведения о кандидатах на выборы в Псковское областное Собрание КПРФ опубликует после региональной конференции партии 26 июня.