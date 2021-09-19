Политика

74 обращения по выборам поступило в избирательные комиссии Псковской области

С начала избирательных кампаний в избирательные комиссии Псковской области поступило 74 обращения (жалобы, заявления) о нарушениях избирательного законодательства, в том числе в дни голосования было принято к рассмотрению 42. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, из 74 обращений 12 признаны обоснованными.

В избирательные комиссии в период проведения голосования назначено 1 205 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, из них 385 от зарегистрированных кандидатов и 820 от политических партий, и 1 292 наблюдателя, из них 157 от кандидатов, 770 от политических партий, 365 от Общественной палаты Псковской области.

Случаев отстранения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса от участия в работе комиссий и удаления наблюдателей с избирательных участков не отмечено.