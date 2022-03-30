Политика

Владимир Жириновский предсказывал политическую обстановку в России - Антон Минаков

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал нынешнюю политическую обстановку в России. Об этом заявил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков в ходе парламентского часа на сессии областного Собрания депутатов 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Из этой ситуации, в которой оказалась Россия - спецоперация и экономические санкции - я делаю вывод и убеждаюсь, что надо было слушать Владимира Жириновского. Он давно предлагал идти до конца и брать Киев. Думаю, тогда мы отделались бы меньшими потерями», - предположил Антон Минаков.

По его словам, Владимир Жириновский также предсказывал конфликты в Грузии и политическую обстановку в России. «Кроме того, ЛДПР неоднократно выступала за вывод средств из иностранного капитала», - добавил депутат.