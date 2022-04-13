Политика

Александр Борисов сравнил опыт работы в Совете Федерации и Госдуме

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сравнил опыт работы в Совете Федерации и ГД.

«Я пока депутат начинающий, и некоторые вещи и формы для меня пока новы, по сравнению с работой в Совете Федерации Госдума немного отличается. Сам формат работы и вообще отношения людей внутри Госдумы — они немножко другие. Все-таки наличие фракций, наличие партий накладывает определенный отпечаток», - заметил Александр Борисов.

Комментируя свои возможности совмещать работу в парламенте и Псковской области, политик заверил, что постарается посещать все мероприятия, на которых его присутствие будет необходимо. В частности, Александр Борисов постарается регулярно проводить очные приемы граждан, поскольку, по его мнению, встреча с избирателями и формирование повестки от народа - это одна из основных функций депутата.