Политика

«Гайд-парк»: Александр Козловский о перспективах Союзного государства России и Белоруссии. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 18 апреля. Гость студии - депутат Государственной думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Главная тема обсуждения - перспективы Союзного государства России и Белоруссии. Каковы цели и задачи Союзного государства? Хватит ли финансовых средств на их реализацию? Поможет ли сотрудничество России с Белоруссией в восстановлении логистических и производственных цепочек?