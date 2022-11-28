Политика

Очередное заседание Великолукской городской Думы состоится 30 ноября

Очередное 3-е заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва состоится 30 ноября. Мероприятие начнётся в 10.00 в зале заседаний администрации города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации.

В проект повестки включены вопросы о принятии проекта бюджета города Велики Луки на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении, о внесении изменений и дополнений в решение Великолукской городской Думы №129 от 24 декабря 2021 года «О бюджете муниципального образования "Город Великие Луки" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», а также о внесении изменений в решение Великолукской городской Думы от 23 августа 2013 года №72 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Великие Луки"».

Кроме того, депутаты рассмотрят вопросы о ходе подготовки жилищно-коммунального хозяйства города к работе в зимний период 2022-2023 годов и об утверждении тарифов на дополнительные платные услуги, предоставляемые несколькими муниципальными учреждениями образования.

Всего в проекте повестки сессии 21 вопрос.