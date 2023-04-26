Политика

Александр Котов о конкурентных выборах и муниципальной реформе

Гостем программы «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Как в Псковской области реализуется муниципальная реформа? Когда выборы могут быть конкурентными и что необходимо сделать для этого? Зачем существует муниципальный фильтр? На эти и другие вопросы ответил спикер регионального парламента.

– Александр Алексеевич, насколько при такой поддержке действующего губернатора Михаила Ведерникова со стороны федеральной власти предстоящие выборы будут конкурентными? У людей уже сформировалось четкое понимание: президент поддержал – фактически назначил. Вы тоже сказали, что вы не сомневаетесь в победе Михаила Ведерникова. Как же тогда с конкурентами на выборах? В чем тогда роль остальных участников?

– Нам часто говорят о конкурентности предстоящих губернаторских выборов так, будто это задача «Единой России» – обеспечить конкуренцию. Задача партии не в том, чтобы обеспечивать конкуренцию, наша задача – выдвинуть своего кандидата. Он у нас есть – это действующий губернатор Ведерников Михаил Юрьевич. Мы высказали ему поддержку. От реготделения партии еще пока не выдвигали, потому что предстоит процедура предварительного голосования. Для выборов губернатора она проходит немного в другой форме, но тем не менее на альтернативной основе. Мы его выдвинем, но и другие политические партии должны заботиться о том, чтобы найти для себя кандидатов и сделать так, чтобы выборы были конкурентными. Мы готовы бороться с любыми кандидатами, которые будут участвовать в выборах губернатора. Может, это будут политические кандидаты, которых партии выдвинут из числа местных представителей, может, кто-то приедет со стороны. Конкурентность выборов зависит от того, какую активность будут проявлять политические партии, которые хотят участвовать в этих выборах, или, может, самовыдвиженцы.

– Есть еще муниципальный фильтр.

– Есть муниципальный фильтр, и его тоже надо преодолеть. Только не надо жаловаться, что подписи не собрать. Если не собрать подписи, это говорит о том, насколько политическая партия в регионе пользуется популярностью и каким образом она может собрать подписи за своего кандидата, заручившись поддержкой муниципальных депутатов и глав местного самоуправления.

– Не первый раз эту историю обсуждаем. Помню, когда она вводилась. Институт существует уже 10 лет. Может быть, пора от него отказаться? Прийти к тому, что модель устоялась, она работает, случайные люди не попадают.

– Я не утверждаю, что муниципальный фильтр – это лучшее изобретение для подготовки и проведения избирательной кампании. У всего есть свои преимущества. Если допустить полную свободу на выборах и отменить все квалификационные требования, что будет? Мы избираем на пять лет, и работать потом придется весь этот срок полномочий. Конкретный человек за свои решения несет персональную ответственность. Когда мы говорим о выборах, случилось так, что большинство проголосовало за такого кандидата, который не очень успешно руководит регионом. Потом что делать? Можно критиковать муниципальный фильтр, и могу согласиться с многими аргументами, которые звучат в плане критики. Нужно понимать, что муниципальный фильтр несет за собой определенные преимущества. Что плохого в том, что кандидат на выборах губернатора заручится поддержкой муниципальных депутатов, глав местного самоуправления? Если сегодня будет авторитетный и популярный, обладающий определенными профессиональными навыками кандидат, я не думаю, что он не сможет преодолеть муниципальный фильтр.

– На минувшей сессии областного Собрания была поставлена точка в первом этапе так называемой муниципальной реформы. Создаются муниципальные округа, будут избирать глав округов из состава депутатского корпуса. Это уже очередной этап муниципальных пертурбаций: то выбирали прямым голосованием глав районов, то из состава депутатов, то конкурсная комиссия. Много это вызывает разного рода политических спекуляций, обвинений. Александр Алексеевич, хотелось бы от вас как человека, который был главой района, возглавлял ассоциацию местного самоуправления, работал вице-губернатором, курирующим МСУ, услышать плюсы и минусы реформы. В чем цель и идея? Оппозиционные блогеры обвиняют, чуть ли не называют «убийцей МСУ».

– Если бы меня называли «убийцей МСУ» те, кто хотя бы пару тройку лет поработал в органах местного самоуправления, я бы еще, может быть, постарался прислушаться к такому определению. Поскольку это делают те, кто просто не понимает, как работает эта система, то я чаще всего не обращаю на это никакого внимания. По поводу реформы создания муниципальных округов. Говорят, что ликвидируем местное самоуправление на поселенческом уровне. Так у нас его там и сто лет не было. Неоднократно укрупняли наши волости, сельские поселения. Были те же самые возражения. Однако жалоб нет, и я постоянно бываю на местах, понимаю, как это работает. Люди никаких неудобств от этого не испытывают. Точно так же никаких неудобств люди не будут испытывать после того, когда вместо муниципальных районов, существующих сейчас, будет одно единое муниципальное образование в тех же административных границах. Изменится качество управления в лучшую сторону – это 100%. Тут даже можно не сомневаться. Эффективность управления обусловлена тем, что это одно муниципальное образование со своими полномочиями, понятное людям и со своими представительным и исполнительным органами, и главой муниципального округа.

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– Я же как налогоплательщик нанял чиновников, депутатов. Это мастера, которые организуют мою жизнь. И они за 20 лет пять раз поменяли систему: то такое местное самоуправление, то двухуровневое, то две ветви власти, то одна. Эти бесконечные эксперименты чем обусловлены?

– Во-первых, 20 лет не такой короткий срок, чтобы через 20 лет произошли перемены. Это же не каждый год происходит. За 20 лет много воды утекло, если образно говорить. Во-вторых, когда эта реформа начиналась и был принят закон №131 об общих принципах местного самоуправления, который предполагал двухуровневую систему местного самоуправления, мы же тоже ориентировались на примеры прогрессивного Запада. Там же говорили: смотрите, как у нас все хорошо работают, все доступно.

– Не заработало?

– Да, не заработало. У нас есть свои особенности, с одной стороны. С другой стороны, не все так хорошо, как это пытаются изобразить, в том числе и на Западе. Местное самоуправление должно быть, в Конституции это закреплено. Но могут быть разные формы этого местного самоуправления. Сейчас пошли по принципу создания одного уровня местного самоуправления в этих муниципальных образованиях. Может быть, в каких-то регионах лучше себя проявила двухуровневая система, пусть они оставят и работают. Мы посмотрим, что лучше.

– В результате получается восемь муниципалитетов, бывших районов, имеют вот эту новую одноуровневую систему. Остальные муниципалитеты остаются районами в прежнем формате. Дальше реформа будет продолжена и распространится, найдутся желающие пойти по пути первых восьми. В Пскове одна модель: где есть глава города, он же глава администрации, в Великих Луках – у нас другая модель, где есть городская Дума, и там глава города, председатель. Этот подход дальше будет продолжаться или будет унификация?

– Нужно, прежде всего, отталкиваться от решения представительных органов местного самоуправления. Я, например, выступаю за то, чтобы создавать муниципальные округа, пытаюсь аргументировать свою позицию, буду это делать дальше. Но если не будет понимания со стороны депутатов представительных органов, этого делать, конечно же, нельзя.

– Что с городом Великие Луки? Там будет единая модель?

– Думаю, что Великие Луки сейчас внимательно наблюдают за тем, как происходит ситуация в Пскове, как выстроено это управление, как оно работает. И мне кажется, что за короткий промежуток времени они убедятся в том, что это эффективнее, чем модель двуглавого орла.

Беседовал Максим Костиков