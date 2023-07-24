«Гонки по вертикали»: потери на выборах, мода на киберспорт и «подарок» к 60-летию Шлосберга*. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».
Центральные темы выпуска.
- Губернаторские выборы-2023. Неоконченный концерт для кандидатского квартета и завершенный спектакль псковской «Родины».
- Кто ж его перенесет - он же памятник?! Псковские политики продолжают обсуждать будущее монумента на площади Ленина - оказывается, в эту игру могут играть даже не двое, а гораздо больше участников.
- О, киберспорт - ты что? Станут ли компьютерные игры модными у чиновников - вроде «президентских» горных лыж и дзюдо?
С текстовой версией выпуска программы можно ознакомиться по ссылке ниже.
*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России Лев Шлосберг включен в реестр иностранных агентов