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Политика

Андрей Турчак поздравил Молодую гвардию «Единой России» с 18-летием

16.11.2023 15:14|ПсковКомментариев: 0

Секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак поздравил Молодую гвардию «Единой России» с 18-летием. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Фото: пресс-служба «Единой России»

Первый съезд организации прошел в Воронеже. Секретарь Генсовета «Единой России» в течение нескольких лет возглавлял МГЕР.

«Мне выпала честь эту организацию создавать. А сегодня она празднует своё совершеннолетие. Антон (Демидов – прим.), Молодая гвардия - в надёжных руках. Все коллеги, которые сегодня присутствуют на трибуне, безусловно, присоединяются к поздравлению. Это наша общая большая команда единомышленников. С днём рождения!» - сказал Андрей Турчак на II Всероссийском форуме «Время самбо» в Москве.

Пресс-портрет
Турчак Андрей Анатольевич Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»
Теги: #Единая Россия #молодая гвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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