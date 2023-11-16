Политика

Андрей Турчак поздравил Молодую гвардию «Единой России» с 18-летием

Секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак поздравил Молодую гвардию «Единой России» с 18-летием. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Фото: пресс-служба «Единой России»

Первый съезд организации прошел в Воронеже. Секретарь Генсовета «Единой России» в течение нескольких лет возглавлял МГЕР.

«Мне выпала честь эту организацию создавать. А сегодня она празднует своё совершеннолетие. Антон (Демидов – прим.), Молодая гвардия - в надёжных руках. Все коллеги, которые сегодня присутствуют на трибуне, безусловно, присоединяются к поздравлению. Это наша общая большая команда единомышленников. С днём рождения!» - сказал Андрей Турчак на II Всероссийском форуме «Время самбо» в Москве.