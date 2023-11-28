Политика

Олег Грицаев досрочно слагает полномочия депутата Псковского областного Собрания

Олег Грицаев досрочно слагает полномочия депутата Псковского областного Собрания. Заявление коллеги рассмотрел комитет по законодательству и местному самоуправлению. Окончательное решение будет принято 30 ноября на сессии, сообщается в Telegram-канале «Собрание 60».

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Гвардии полковник в отставке, в прошлом замкомандира 76-й десантно-штурмовой дивизии, до недавнего времени первый заместитель гендиректора аэропорта «Княгиня Ольга» Олег Грицаев был избран в областное Собрание седьмого созыва в сентябре 2021 года в составе общеобластной части списка «Единой России».

Вакантный мандат по решению руководящих органов партии будет передан кандидату из региональной группы списка в порядке рейтинга полученных на выборах результатов.