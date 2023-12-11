Политика

В Госдуме попросили дать определение духовно-нравственным семейным ценностям

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в министерство юстиции РФ с просьбой дать определение в Семейном кодексе, что такое духовно-нравственные семейные ценности.

«Как минимум, должны дать определение этим традиционным ценностям. Неплохо было бы внести это определение в ныне действующий Семейный кодекс. С чем я обращаюсь к нашему министерству юстиции», - сказала Останина на круглом столе в Доме Союзов по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере.

Согласно указу президента РФ о защите традиционных духовно-нравственных семейных ценностей было бы целесообразно указать в законе, что именно значит это понятие, отметила глава комитета, пишет РИА Новости.