Навязывать участие в выборах студентам не стоит — преподаватель из Петербурга

Статистика показывает, что административное давление отталкивает молодежь от участия в голосовании на выборах. Об этом доцент кафедры коммуникационных технологий и связей с общественностью Санкт-Петербургского государственного экономического университета, член Общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области Елена Чибисова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По мнению педагога, на сегодняшний день большинство молодежных парламентов — формализм и имитационная игра, в связи с чем они мало интересны молодым людям. Педагог предположила, что интерес молодежи к политике мог бы увеличиться, если бы подобные органы обладали реальными полномочиями, при этом решения могли бы корректироваться со стороны старших коллег.