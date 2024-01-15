Политика

Навязывать участие в выборах студентам не стоит — преподаватель из Петербурга

Статистика показывает, что административное давление отталкивает молодежь от участия в голосовании на выборах. Об этом доцент кафедры коммуникационных технологий и связей с общественностью Санкт-Петербургского государственного экономического университета, член Общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области Елена Чибисова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По статистике, именно административное давление в плане призыва к участию в выборах в вузах 17% респондентов заставляет отказываться от участия в выборах. Поэтому давить, наверное, не нужно. Что нужно делать — развивать электоральную культуру, заниматься электоральным просвещением, развивать лидерские качества и показывать, где они (молодые люди) могут их применить», - сказала Елена Чибисова.

По мнению педагога, на сегодняшний день большинство молодежных парламентов — формализм и имитационная игра, в связи с чем они мало интересны молодым людям. Педагог предположила, что интерес молодежи к политике мог бы увеличиться, если бы подобные органы обладали реальными полномочиями, при этом решения могли бы корректироваться со стороны старших коллег.