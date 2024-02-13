Политика

Мирное развитие, деньги регионам и сокращение чиновников: псковичи узнали о программе кандидата в президенты от «Новых людей»

До выборов президента России остался всего месяц: президентские выборы состоятся 15-17 марта. Уже сформирован окончательный список политиков, которые окажутся в бюллетене. Сейчас все кандидаты в президенты активно представляют свои программы, свои политические платформы и взгляды. Псковская Лента Новостей продолжает внимательно следить за ходом избирательной кампании. Сегодня мы решили изучить, что предлагает нам кандидат в президенты России от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Фото здесь и далее предоставлены партией «Новые люди»

Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты от «Новых людей» Владислав Даванков представил свою предвыборную программу. Она включила 170 предложений — в том числе идеи, собранные на встречах с людьми.

«За последние недели я проехал 19 регионов, провёл 75 встреч. Мы с командой внимательно собирали предложения жителей, анализировали их. В итоге получили программу, которая показывает, какой люди хотят видеть нашу страну», — рассказал Владислав Даванков.

Во внешней политике Владислав Даванков выступает за нормализацию отношений с другими странами.

«Это программа мирного развития. Я — за мир и переговоры. Но без отката назад. Поработав в десятке стран и проведя сотни переговоров, знаю, что это возможно» — подчеркнул он.

Кандидат от «Новых людей» предлагает законодательно закрепить в расходах федерального бюджета не менее 20% трат на образование и здравоохранение.

«Сегодня на них идёт меньше 10% бюджета. Понятно, почему в больницах очереди, на прием у терапевта 15 минут, а в школах учителя на детей срываются. Первое, что нужно сделать — удвоить расходы на медицину и образование. Это остановит бездумную «оптимизацию», слияние школ, больниц и сокращения», — говорит Владислав Даванков.

Чтобы высвободить на это деньги, нужно экономить на чиновниках.

«Следует заменить треть бессмысленных начальников и контролёров искусственным интеллектом. Сократить центральные аппараты силовых структур, усилив работу на местах. Отказаться от всех ведомственных дворцов, дорогих офисов и так далее. Деньги нужны на развитие и заботу, а не контроль за людьми», — добавил Владислав Даванков.

Один из основных пунктов программы — справедливое распределение денег между Москвой и другими регионами.

«Крупные добывающие и перерабатывающие госкомпании должны регистрироваться и платить налоги не в столице, а там, где непосредственно расположено производство», — подчеркнул Владислав Даванков.

Отдельный блок касается реформы госуправления.

«Нужно вернуть прямые выборы мэров по всей стране. В перспективе — прямая выборность судей и участковых, и их персональная ответственность за незаконно принятые решения. У людей должен быть простой механизм отзыва любого чиновника или депутата. Прямо через «Госуслуги», простым большинством голосов», — сказал Владислав Даванков.

Также Даванков подготовил программу «умного мигрантозамещения». Она, по мнению кандидата в президенты, позволит снизить количество трудовых мигрантов за шесть лет как минимум вдвое — без потерь для производительности труда. Даванков считает, что этого можно достигнуть, если сделать ставку на современные технологии, а не дешёвую рабочую силу мигрантов.

Напомним, что на данный момент официально зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты четверо: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.

Источник: пресс-служба партии «Новые люди»